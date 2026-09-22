i Puls4/Jörg Klickermann Auf neuem Sender Mehl statt Monarchie: "Kaiser"-Star bäckt jetzt im TV ORF-Liebling "Seyffenstein" Rudi Roubinek führt ab 27. Oktober durch eine neue, süße Show auf Puls4 und Joyn: "Das große Backen Österreich". Von Heute Entertainment 22.09.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es süß: Joyn und Puls4 holen die internationale Erfolgsshow "Das große Backen" erstmals ab 27. Oktober (20.15 Uhr) nach Österreich. Acht begabte Hobby-Bäcker stellen sich Woche für Woche neuen Herausforderungen.

Überraschend ist der Moderator der schmackhaften Sendung: Rudi Roubinek, bekannt als Obersthofmeister Seyffenstein aus der ORF-Kultshow "Wir sind Kaiser", wird durch den Abend führen.

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"Back ma’s!"

Als bekennender Mehlspeisen-Fan begleitet der Kabarettist die Kandidaten durch ihre Aufgaben und soll dabei die richtige Prise Humor reinbringen. "Der Gugl hupft, der Apfel strudelt, dem Germknödel ist's Powidl", freut sich Roubinek. Für ihn habe sich kaum ein Land eine eigene große Backshow so sehr verdient wie unseres. "Die Österreicher wissen genau: Die Kuvertüre ist kein Briefschlitz und die Pofesen sind kein Gebirge. Also auf geht's, back ma's!", so der 57-Jährige weiter.

Auch die erste Jurorin steht bereits fest: Patissière Eveline Wild wird die Desserts genau unter die Lupe nehmen. Sie entscheidet mit, wer mit seinen Torten, Mehlspeisen und anderen Backwerken überzeugen kann. "Eine schöne Optik ist wie Liebe auf den ersten Blick – ob daraus mehr wird, entscheidet bei mir immer der Geschmack. Deshalb gilt für mich: herzlich zum Menschen, klar und fair in der Sache", verspricht sie.