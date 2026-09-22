i Hermann Maier (l.oben) zeigt zum 40. Jubiläum von "Universum" seine Heimat, das Thayatal. Ursula Strauss (l. unten) kommt nicht nur in "Schnell Ermittelt" zurück, sie spielt in der neuen Krimireihe "Tiroler Blut" eine Profilerin. Und ab 2027 werden Laurence Rupp und Miriam Fussenegger (r.) die neuen "Tatort"-Kommissare. ORF Pralles Programm ORF 2027: Das ist neu, das feiert bald Comeback Clemens Pig startet in seine erste Saison als ORF-Chef: Neben dem neuen "Tatort"-Duo oder Krimi "Tiroler Blut" setzt der Sender auf Publikumshits. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ORF stellt sein Programm für 2027 ganz ins Zeichen Österreichs: Heimische Geschichten, bekannte Gesichter und große Live-Events sollen das Publikum bei der Stange halten. Gleichzeitig wagt der Sender bei Fiction, True Crime und Angeboten für ein jüngeres Publikum einige neue Schritte.

"Im Fokus unseres Programms stehen die Menschen in Österreich - ihre Lebensrealitäten, ihre Interessen und ihre Geschichten", erklärt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

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Neue Serien und Krimi-Schwerpunkt

Besonders deutlich wird der Neustart bei den österreichischen Produktionen: Mit "Pflegeleicht" kommt eine neue Krankenhausserie, in der junge Pflegekräfte den Spitalsalltag aufmischen. Für Comedy sorgen die neuen Miniserien "2HOT2DRIVE" mit Christoph Fritz als geplagtem Fahrschullehrer sowie die ORF/ZDF-Produktion "Sheep", in der eine Schafherde zu einem ungewöhnlichen Schluss über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier kommt.

Auch bei den Krimis gibt es frischen Stoff: Julia Koschitz spielt in "Das Vergessen" eine Polizistin, die nach einer frühen Alzheimer-Diagnose das Verschwinden ihrer Nichte aufklären will. Martina Ebm kehrt in "Gnadenlos - Gegen das Gesetz" nach acht Jahren unschuldiger Haft als Ermittlerin zurück.

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser verabschieden sich als Kult-Ermittlerduo Moritz Eisner und Bibi Fellner heuer vom "Tatort". 2027 übernehmen dann Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als Charlie Hahn und Alex Maleky. Ursula Strauss kehrt nicht nur in der Hit-Serie "Schnell ermittelt" zurück. In der neuen Krimi-Reihe "Tiroler Blut" ermittelt sie als Profilerin in Innsbruck. Auch der "Landkrimi" bleibt fixer Bestandteil des heimischen Fiction-Angebots. Neue Geschichten führen in die Steiermark, nach Kärnten und Niederösterreich.

Wahre Geschichten

Künftig wird auch der True-Crime-Schwerpunkt am Donnerstag verstärkt: Das Format "True Stories" wird weitergeführt: Neben Verbrechen werden auch besondere Lebenswege beleuchtet, etwa von Niki Lauda oder Falco zeigt. Die neue zehnteilige Reihe "TATsache" rollt Kriminalfälle der jüngeren Vergangenheit auf und verbindet sie mit gesellschaftlichen Fragen. Dazu kommt ein eigener Podcast mit Stefan Lenglinger.

Mit "Landverbrechen" setzt der ORF ebenfalls auf reale Fälle aus Österreich. Geplant sind unter anderem Sendungen über den Mordanschlag auf den Bürgermeister von Spitz sowie den bis heute ungeklärten Fall eines mutmaßlichen Doppelmörders aus Stiwoll.

Fokus auf Publikumslieblinge

Neben den Neuerungen will der ORF auch Shows, Serien und Persönlichkeiten zeigen, die das Publikum anziehen. So kehrt "Dancing Stars" im Frühjahr zurück, "Liebesg'schichten und Heiratssachen" läuft wieder im Sommer. "Willkommen Österreich" feiert bereits sein 20-jähriges Bestehen. Und Peter Klien setzt "Gute Nacht Österreich" fort.

Auch "Universum" hat 2027 Grund zu feiern: Zum 40-jährigen Bestehen zeigt unter anderem Ski-Weltmeister Hermann Maier "Meine Heimat: Das Thayatal", eine ganz persönliche Naturreise durch den kleines Nationalpark des Landes. Auf vertraute Publikumslieblinge wird auch rund um Weihnachten gesetzt: "Schrille Nacht" geht in die dritte Runde, Gery Seidls Kinoerfolg "Aufputzt' is" kommt ins Fernsehen und Thomas Stipsits bekommt mit dem "Allerheiligenfiasko" seinen vierten Stinatz-Krimi.

Weiter geht’s

Neben der beliebten Serie "Schnell ermittelt", die bereits in die neunte Staffel geht, sind auch für andere ORF-Produktionen Fortsetzungen geplant: "School of Champions" geht in die vierte Runde und die "Biester" in die dritte. "Alles finster" wird ebenfalls fortgesetzt. Neue Fälle gibt es bei "Soko Donau", "Soko Linz", "Die Toten vom Bodensee" und "Die Toten von Salzburg".

Ein prominentes Comeback gibt es in ORF 2: "Wetten, dass ..?" soll mit Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren zurückkehren. Dazu bleiben "9 Plätze - 9 Schätze", die "Romy"-Gala, "Licht ins Dunkel", die "Starnächte" und "Wenn die Musi spielt" fixe Größen.

Junge Zuseher gewinnen

Neu aufgestellt wird das Angebot für junge Zuschauer: Mit Formaten wie "Rede!", "Checkst Du", "Navid fragt nach" und "Safe So!" will der ORF stärker auf sozialen Netzwerken präsent sein. Dazu soll ein neues Creator- und Talentnetzwerk aufgebaut werden.

Bei ORF KIDS kommen ebenfalls neue Sendungen dazu: "Smart10 Kids", "Team Challenge - der Freundschaftstest", "MIKA - Dem Geld auf der Spur" und weitere Wissensformate ergänzen das bestehende Angebot.