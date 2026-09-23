i George Lucas eröffnet in Los Angeles sein spektakuläres Museum. Dort trifft "Star Wars" auf große Kunst. IMAGO/SOPA Images/Weston Hancock Futuristische Kunst Mega-Museum in UFO-Form eröffnet in L.A. In Los Angeles eröffnet der "Star Wars"-Schöpfer sein milliardenschweres Museum. Dort treffen Jedi-Ritter auf Frida Kahlo, Banksy und Pikachu. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sieht aus wie ein Raumschiff, kostet mehr als eine Milliarde Dollar und hat R2-D2 an Bord: George Lucas eröffnet in Los Angeles sein spektakuläres Museum. Dort trifft "Star Wars" auf große Kunst.

Am Dienstag öffnet das Lucas Museum of Narrative Art im Exposition Park seine Türen. "Star Wars"-Schöpfer George Lucas und seine Frau Mellody Hobson haben mehr als eine Milliarde US-Dollar in den futuristischen Bau investiert.

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Entworfen wurde das Museum vom chinesischen Architekten Ma Yansong. Gerade Linien sucht man vergeblich: Weiße, geschwungene Formen, ein begrüntes Dach und futuristische Galerien sorgen für ordentlich Science-Fiction-Flair.

Frida Kahlo trifft Pikachu

Bis zur Eröffnung war es ein langer Weg. Ganze 16 Jahre wurde geplant, zuvor waren Standorte in San Francisco und Chicago gescheitert. Nun zeigt Lucas in Los Angeles einen Teil seiner riesigen Privatsammlung. Mehr als 40.000 Werke und Filmobjekte soll sie umfassen, rund 1.300 davon sind ausgestellt.

Und der Mix könnte kaum bunter sein: Frida Kahlo, Banksy und Norman Rockwell treffen auf Comics, Manga, Anime, Pikachu und Fantasy-Welten wie "Der Herr der Ringe".

"Star Wars" darf natürlich nicht fehlen

Fans der Sternensaga kommen ebenfalls auf ihre Kosten. In der Lobby hängt ein Naboo N-1 Starfighter, außerdem sind Luke Skywalkers Landspeeder, R2-D2 und C-3PO zu sehen. Trotzdem stammen nur rund sieben Prozent der ausgestellten Objekte aus dem "Star Wars"-Universum.

Für Diskussionen sorgt das Museum schon vor dem Start. Kunstkritiker halten den Begriff "Narrative Art" für ziemlich schwammig und den Mix teilweise für wild zusammengewürfelt. Auch der Deal mit der Stadt sorgt für Stirnrunzeln: Für das öffentliche Grundstück zahlt das milliardenschwere Museum Berichten zufolge nur 30 Dollar Pacht pro Jahr – für 99 Jahre.