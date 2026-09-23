i "Ich konnte es kaum erwarten, das mit euch zu teilen", schrieb Swift zu ihrem Post über ihre neue Single. Reuters Die Pop-Queen legt nach Taylor Swift überrascht Fans mit neuer Single Die neue Single der Ikone "Patient Zero" erscheint bereits am Freitag. Auch bei den VMAs darf sie sich auf ein Highlight freuen. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Taylor Swift hat neue Musik am Start – und ihre Fans müssen sich nicht lange gedulden. Der US-Superstar hat auf Instagram überraschend ihre neue Single "Patient Zero" angekündigt. "Ich konnte es kaum erwarten, das mit euch zu teilen", schrieb Swift zu ihrem Post. Schon am Freitag, 25. September, soll der neue Song erscheinen.

Musikalisch war Swift zuletzt im Juni von sich hören lassen. Damals veröffentlichte sie "I Knew It, I Knew You" für den Pixar-Film "Toy Story 5" – und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. Schon als Fünfjährige habe sie den ersten "Toy Story"-Film gesehen und die Figuren geliebt, erzählte sie auf Instagram. Einmal selbst für diese Charaktere einen Song schreiben zu dürfen, sei deshalb etwas ganz Besonderes für sie gewesen.

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Doch damit nicht genug: Auch bei den MTV Video Music Awards am Sonntag steht Swift im Rampenlicht. Dort bekommt sie mit dem neuen "Artist Director Honors"-Award einen Sonderpreis für ihre Arbeit hinter der Kamera. Die Auszeichnung soll Künstlerinnen und Künstler würdigen, die Musikvideos und visuelles Storytelling mit ihrer Regiearbeit entscheidend weiterentwickelt haben. Und Swift kennt sich auf dem Regiestuhl längst aus: Bei zahlreichen ihrer eigenen Musikvideos führte sie selbst Regie.

Auch im regulären Rennen um die VMAs mischt sie kräftig mit. Neun Nominierungen gehen in diesem Jahr an Taylor Swift – darunter eine in der Königskategorie "Video des Jahres" für ihren Hit "The Fate of Ophelia". Noch mehr Chancen auf einen Moonman hat nur Madonna: Die Pop-Ikone führt das Feld mit elf Nominierungen an.