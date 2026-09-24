i Nala (M.) schlüpft in "Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise" wieder in die Rolle der kultigen Junghexe, die diesmal 139 Jahre in die Vergangenheit zurückgeht. 2026 Wiedemann & Berg Film / Kiddinx Studios / EPO-Film / LEONINE Licensing / Kurt Patzak / Constantin Film Österreich Leinwand-Magie Bibi Blocksberg: Dieses Abenteuer sprengt die Zeit Die Junghexe ist zurück: Im neuen Kinoabenteuer "Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise" führt eine Spieluhr 139 Jahre in die Vergangenheit. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

In ihrem neuen Leinwand-Abenteuer "Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise" (ab 24. September im Kino) wird das Schulpraktikum zum größten Abenteuer für die Mini-Magierin, zum zweiten Mal gespielt von Nala. Eigentlich hätte sie sich nur rechtzeitig um einen Platz kümmern müssen, doch sie hat die Anmeldung verschlafen und bekommt nur noch eine Stelle im Museum.

Während Marita (Fia) bei der Polizei ermitteln darf und Florian (Aithonas Avgoustakis) gemeinsam mit Kultreporterin Karla Kolumna (Palina Rojinski) auf der Jagd nach der nächsten großen Geschichte ist, rechnet Bibi mit gähnender Langeweile zwischen alten Ausstellungsstücken. Doch davon kann plötzlich keine Rede mehr sein.

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Wertvolle Spieluhr verschwindet

Gemeinsam mit Kuratorin Farrah Pahani (Nilam Farooq) bereitet die Junghexe im Film eine neue Ausstellung vor, als eine wertvolle Spieluhr spurlos verschwindet. Bibi wird sofort klar: Diesen Fall will sie selbst lösen. Mit ihrer Freundin Marita will sie sich in die Nacht des Einbruchs zurückhexen und herausfinden, was passiert ist. Doch der Zauber läuft anders als geplant.

Statt nur wenige Stunden zurückzureisen, landen die Teenagerinnen 139 Jahre in der Vergangenheit, in einem Schloss. Dort treffen sie auf die gleichaltrige Fritzi von Klunkerburg (Carmen Diego), die dringend Hilfe braucht. Ihre Tante Mathilde will nämlich Fritzis wertvolle Spieluhr an sich bringen. Für Bibi und Marita beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit.

Inszeniert wird das neue Kinoabenteuer von Gregor Schnitzler, der bereits bei "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen" und "Die Schule der magischen Tiere" Regie führte. Die Geschichte basiert auf den Figuren von Bibi-Erfinderin Elfie Donnelly. Für die Musik zeichnen Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange verantwortlich. "Heute" verlost 5x2 Tickets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 1. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.