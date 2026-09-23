i Gary Stephen "Angry" Anderson sei am Montagabend, dem 21. September 2026, im Kreise seiner Familie und seiner Liebsten in Australien gestorben. IMAGO/Gonzales Photo/Terje Dokken "Mad Max"-Star ist tot Rock-Legende "Angry" Anderson stirbt mit 79 Rock-Legende "Angry" Anderson ist tot. Der Frontmann der australischen Kultband Rose Tattoo starb im Alter von 79 Jahren im Kreise seiner Liebsten. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine der markantesten Stimmen des australischen Hardrock ist verstummt: Gary Stephen "Angry" Anderson, Frontmann der Kultband Rose Tattoo, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Erst vor Kurzem hatte die Band ihre Europatournee wegen gesundheitlicher Probleme des Sängers abbrechen müssen. Auch ein geplanter Auftritt in Graz fiel dadurch aus. Die Nachricht gab Rose Tattoo selbst bekannt. Anderson sei am Montagabend, dem 21. September 2026, im Kreise seiner Familie und seiner Liebsten in Australien gestorben.

Mit Rose Tattoo schrieb Anderson australische Rockgeschichte. Die Band zählt zu den großen Namen des rauen Aussie-Hardrock – laut, kompromisslos und mit ordentlich Gitarrendruck. Songs wie "Bad Boy for Love", "Rock 'n' Roll Outlaw" und "Stuck on You" machten die Gruppe weit über Australien hinaus bekannt. Anderson war von Anfang an das unverwechselbare Gesicht und vor allem die Stimme der Band.

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Nicht nur Rock 'n' Roll

Doch Anderson konnte mehr als Leder, Tattoos und harte Gitarren. Auch solo feierte er Erfolge. Seinen größten Hit landete er 1987 mit der Ballade "Suddenly", die durch die australische Erfolgsserie "Neighbours" zusätzliche Bekanntheit erlangte.

Und auch Hollywood klopfte an: Bereits 1985 war Anderson in "Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel" zu sehen. An der Seite von Mel Gibson und Tina Turner spielte er den ebenso hartnäckigen wie ziemlich durchgeknallten Ironbar.

1992 zeigte der Rocker schließlich noch eine ganz andere Seite. In der australischen Bühnenproduktion von "Jesus Christ Superstar" übernahm er die Rolle des König Herodes. Mit Anderson verliert die australische Rockszene einen ihrer auffälligsten Charakterköpfe – und Rose Tattoo jene Stimme, die den Sound der Band über Jahrzehnte entscheidend geprägt hat.