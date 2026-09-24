i Der 24-jährige Bayer Alex sorgt bei Emilia auf Anhieb für Herzklopfen. ATV/Joyn Die neuen Folgen BSF Es funkt: Dieser Mann lässt nun Bäuerin schwach werden Gleich zehn Männer kämpfen um "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Emilia (21). Doch einer sorgt bei ihr schon beim ersten Blick für Herzklopfen. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da hat Emilia (21) die Qual der Wahl! Im Hausruckviertel trudeln bei der "Bauer sucht Frau"-Kandidatin immer mehr Verehrer ein. Am Ende hoffen gleich zehn Männer darauf, einen der begehrten Plätze für ihre Hofwoche zu ergattern.

Einer hinterlässt dabei sofort mächtig Eindruck: Der 24-jährige Bayer Alex sorgt bei Emilia auf Anhieb für Herzklopfen. "Das war grad ein richtiger Funken", schwärmt die Oberösterreicherin. Sein Blick habe ihr regelrecht "in die Seele" geblickt.

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Und Alex fackelt nicht lange: Der Sunnyboy schnappt sich Emilia direkt für ein Einzelgespräch – sehr zum Erstaunen seiner fünf bereits anwesenden Konkurrenten.

Zwei Baby-Ziegen für Emilia

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Bewerber Lukas setzt auf tierische Unterstützung und bringt Emilia gleich zwei Baby-Ziegen als Gastgeschenk mit. Danach wird es auf dem Hof noch voller: Vier weitere Kandidaten reisen an. Wer von den zehn Männern tatsächlich bleiben darf, entscheidet Emilia.

Auch bei Bergbauer Arnold (58) in Kärnten wird kräftig geflirtet. Beim Zaunaufstellen auf der Weide sucht Michaela (61) auffällig seine Nähe – offenbar mit Erfolg. Arnold lässt Dina (56) und Martina (57) kurzerhand bei der Arbeit zurück und zieht sich mit Michaela zu einem Einzelgespräch zurück.

Ob es zwischen den beiden bereits funkt, zeigt die neue Folge. Auch beim Murtaler Peter (23) und beim Mostviertler Thomas (32) geht das Hofwochen-Abenteuer weiter.

Für ATV läuft die aktuelle Staffel jedenfalls bereits prächtig: Die vergangene Folge erreichte im Schnitt 280.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 17,6 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen. Auf JOYN kommt die Staffel laut Sender mittlerweile auf 875.000 Video-Views.

"Bauer sucht Frau" läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.