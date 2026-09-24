Fans staunen jetzt: "GTA 6" wird irre realistisch

Schürfwunden nach einem Sturz, Muskeln durchs Training und sichtbare Folgen von Fast Food: "GTA 6" könnte beim Realismus noch einmal ordentlich nachlegen. Fans haben spannende Details entdeckt.
Am 19. November soll "Grand Theft Auto 6" erscheinen. Schon jetzt nehmen Fans jedes veröffentlichte Bild genau unter die Lupe – und plötzlich sorgt ausgerechnet das Knie von Hauptfigur Lucia Caminos für Aufsehen.
Auf offiziellen Bildern sind an Lucias Knien immer wieder Schürfwunden zu sehen. Das könnte mehr als nur ein optisches Detail sein.
Der italienische YouTuber MikeShowSha berichtete von einer frühen Version des Spiels, in der Jason von einem Taser getroffen wurde. Nach seinem Sturz soll die Figur sichtbare Schrammen getragen haben.
Das Besondere: Verletzungen könnten jetzt genau dort auftauchen, wo sie tatsächlich entstehen. Wer mit dem Ellenbogen auf den Boden knallt oder mit dem Knie über den Asphalt rutscht, trägt anschließend entsprechende Blessuren.
Auch der Lebensstil könnte Spuren hinterlassen. Laut einem Vorabbericht des Magazins "Dazed" sollen Ernährung, Sport und Schlaf das Aussehen von Jason und Lucia beeinflussen.
Wer trainiert, könnte Muskeln aufbauen. Viel Fast Food und wenig Schlaf könnten ebenfalls sichtbar werden. Ob all diese Funktionen tatsächlich in der fertigen Version landen, ist noch offen. Sollten sich die Berichte bestätigen, dürfte "GTA 6" aber nicht nur größer, sondern auch deutlich lebensechter werden.