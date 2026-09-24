i Diese zwölf Promis kämpfen um die goldene Kokosnuss 2027. Joyn/Thorsten Henn Jetzt ist es fix! Diese Stars ziehen bei "Promis unter Palmen" ein Zwölf Promis, eine Villa und jede Menge Zündstoff: "Promis unter Palmen" geht 2027 in die nächste Runde. Diese Stars kämpfen um die goldene Kokosnuss. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paradiesischer Strand, luxuriöse Villa – und trotzdem dürfte es mit der Erholung schnell vorbei sein. Im Frühjahr 2027 kehrt "Promis unter Palmen" mit seiner fünften Staffel zurück.

Zwölf mehr oder weniger streiterprobte Promis ziehen dafür gemeinsam in eine Villa in Thailand. Dort kämpfen sie in Challenges nicht nur um die goldene Kokosnuss, sondern auch um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.

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Diese Stars sind dabei

Die Mischung hat es in sich: Mit Harald Glööckler (61), Marc Terenzi (48), Elena Miras (34) und Cathy Lugner (36) ziehen gleich mehrere bekannte Namen in die Promi-WG.

Ebenfalls dabei sind Ariel (23), Stephen Dürr (52), Peer Kusmagk (51), Vanessa Brahimi (29), Umut Tekin (29), Ginger Costello-Wollersheim (40), Chris Broy (37) und Jessica Zemer (26).

Vor allem Reality-erfahrene Kandidaten wie Elena Miras, Umut Tekin oder Chris Broy wissen längst, wie schnell aus Urlaubsstimmung vor laufenden Kameras ein handfester Streit werden kann.

Luxusurlaub? Von wegen!

Denn gemütlich am Pool liegen ist bei "Promis unter Palmen" nicht angesagt. In Spielen und Challenges müssen die Kandidaten Teamgeist, Geschick und starke Nerven beweisen.

Gleichzeitig leben alle auf engem Raum zusammen. Allianzen, taktische Absprachen, Lästereien und der eine oder andere Zoff sind damit wohl programmiert.

Am Ende wartet auf den Sieger die goldene Kokosnuss – und bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Die fünfte Staffel von "Promis unter Palmen" startet im Frühjahr 2027 auf SAT.1 und ist auch auf Joyn zu sehen. Ein genauer Starttermin steht noch aus.