i Ca7riel und Paco Amoroso lieferten dem Wiener Publikum im Gasometer einen schweißtreibenden Wellness-Abend (v.l.). IMAGO/ZUMA Press 1.900 begeisterte Fans Dieser Power-Duo brachte Wien zum Kochen Grammy-Gewinner Ca7riel und Paco Amoroso drehten im Rahmen ihrer "Free Spirits World Tour" bei ihrem ersten Wien-Gig im Gasometer so richtig auf. Von Sandra Kartik 24.09.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast zwei Stunden wurde im Gasometer nur getanzt, geschwitzt und das Vergessen des Alltags zelebriert. Das dynamische Duo Ca7riel und Paco Amoroso aus Argentinien gab am 23. September sein erstes Wien-Konzert vor 1.900 Besuchern und enttäuschte nicht.

Die sechsfachen Grammy-Gewinner, die in Südamerika Stadien füllen, verzückten das heimische Publikum mit einer Mischung aus Theater – sie performten u.a. aus Krankenbetten – und ihrem unverwechselbaren Sound.

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Wellness der anderen Art

Das Bühnenkonzept der beiden Jugendfreunde, die eigentlich Catriel und Ulises Guerreiro heißen, spielte mit dem Motiv einer Wellness-Klinik. Schon früh flogen ihre Oberteile – zur Freude der Fans. Musikalisch ging es quer durch das mittlerweile beachtliche Repertoire zwischen Soul, Hip-Hop, Electro und Pop. Los ging es unter anderem mit "No me sirve más", "Nada nuevo" und "Ay ay ay". Später folgten Songs wie "Impostor", "Vida loca", "Goo Goo Ga Ga" und "El día del amigo".

Gegen Schluss wurde das Konzert zur wilden Clubnacht. Unter roten Laserstrahlen gaben die beiden Künstler, die auch modisch viel ausprobierten, alles, um den Wienern eine unvergessliche Nacht zu bescheren.

Der Wien-Auftritt war Teil ihrer Europa-Tour rund um das 2026 erschienene Album "Free Spirits". International sorgten Ca7riel und Paco Amoroso bereits vor zwei Jahren mit ihrem Auftritt bei NPRs "Tiny Desk Concert" für Aufsehen und überzeugten auch schon US-Talkshow-Host Jimmy Fallon von ihrem Talent.