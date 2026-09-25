i Wann die zweite Staffel von "Off Campus" bei Prime Video startet, steht noch nicht fest. Gedreht wird aber bereits, unter anderem an der University of British Columbia in Vancouver. IG: hannahgarett.up Nächste Staffel in Arbeit "Off Campus": Diese Set-Bilder lassen Fans schmelzen Neue Set-Bilder von "Off Campus" sorgen für Herzklopfen. Staffel zwei ist in Arbeit – und die ersten Küsse gibt’s schon zu sehen. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer "Off Campus" aus Sehnsucht nach Staffel zwei schon wieder von vorne starten wollte: Stopp! Es gibt frischen Nachschub vom Set. Neue Fotos und Clips von den Dreharbeiten machen in den sozialen Medien die Runde – und zeigen, dass auf dem Campus schon wieder ordentlich geflirtet und geknutscht wird.

Wann die zweite Staffel bei Prime Video startet, steht noch nicht fest. Gedreht wird aber bereits, unter anderem an der University of British Columbia in Vancouver. Weil dort nebenbei der ganz normale Uni-Alltag läuft, bekommen Studenten einiges mit – und teilen ihre Schnappschüsse fleißig auf TikTok und Co.

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Hannah und Garrett sind zurück

Auch das Traumpaar der ersten Staffel ist wieder dabei: Hannah und Garrett, gespielt von Ella Bright (19) und Belmont Cameli (28). In neuen Clips winken die beiden gut gelaunt den Fans zu und wirken auch am Set ziemlich vertraut.

Diesmal müssen sie das Rampenlicht allerdings abgeben. Staffel zwei gehört Allie und Dean, gespielt von Mika Abdalla (26) und Stephen Kalyn (28). Wie in Elle Kennedys Buchvorlage rückt damit eine neue Liebesgeschichte ins Zentrum.

Spoiler-Schutz mit Regenschirmen

Wie neugierig die Fans sind, bekommt auch die Crew zu spüren. Bei einigen Szenen versucht sie sogar mit großen schwarzen Regenschirmen, Dean vor den Handykameras der Zuschauer zu verstecken. Ganz funktioniert das nicht – erste Aufnahmen sind längst im Netz.

Auch John Logan (Antonio Cipriano, 26) wurde am Set gesichtet. Sollte die Serie weiter der Buchvorlage folgen, könnte er in einer möglichen dritten Staffel selbst zum Mittelpunkt der Liebesgeschichte werden.

36 Millionen Zuschauer in zwölf Tagen

Das enorme Interesse an den Set-Videos kommt nicht von ungefähr: Laut Amazon erreichte Staffel eins in den ersten zwölf Tagen weltweit 36 Millionen Zuschauer. Damit feierte "Off Campus" den drittgrößten Serien-Debütstart in der Geschichte von Prime Video – nur "Die Ringe der Macht" und "Fallout" waren noch größer.

Einen Starttermin für Staffel zwei gibt es zwar noch nicht. Die ersten Set-Bilder machen aber schon klar: Das nächste Liebeschaos ist längst in Arbeit.