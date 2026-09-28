i In "Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld" stürzt sich das wohl berühmteste Schaf der Welt ab 1. Oktober in sein drittes Kinoabenteuer. 2026 AARDMAN / STUDIOCANAL / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Kult-Schaf Shaun sorgt jetzt für schaurigen Grusel-Spaß Der Woll-Star sorgt in "Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld" ab 1. Oktober mit Kürbis-Pannen für Halloween-Spaß im Kino. Wir verlosen 5x2 Tickets. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Kürbis-Katastrophe, ein verschwundener Farmer und ein haariges Monster: In "Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld" stürzt sich das wohl berühmteste Schaf der Welt in sein drittes Kinoabenteuer. Ab 1. Oktober ist der Halloween-Spaß im Kino zu sehen.

Auf der "Mossy Bottom"-Farm steht Halloween vor der Tür – und Shaun und seine wolligen Freunde sind schon in Feierlaune. Doch dann zerstört ausgerechnet der tollpatschige Farmer den Kürbisgarten der Herde.

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Shaun muss eine Lösung finden und versucht sich kurzerhand als verrückter Wissenschaftler. Als plötzlich auch noch der Farmer verschwindet und ein haariges Ungeheuer durch die Wälder von Mossingham streift, ist das Chaos perfekt.

50 Kürbisse und Glas aus Oxford

Hinter dem Stop-Motion-Abenteuer steckt jede Menge Handarbeit. Rund 40 bis 50 Kürbisse kamen für den Film zum Einsatz. Die Glasgefäße in Shauns Labor wurden eigens angefertigt und von einer Glasdesign-Expertin der University of Oxford von Hand geblasen.

Für den Asphalt auf den Miniatur-Sets griff das Team zu einem ungewöhnlichen Trick: Ein Teil davon bestand aus zerstoßenen Walnussschalen.

Auch ein alter Bekannter ist wieder dabei: Die Originalscheune aus der ersten "Shaun das Schaf"-TV-Serie kommt erneut zum Einsatz. Sie hat mittlerweile zwei Kurzfilme, sieben TV-Staffeln und drei Kinofilme hinter sich.

Nur acht Sekunden pro Woche

Wie aufwendig die Produktion ist, zeigen die Zahlen: 30 Animatorinnen und Animatoren arbeiteten an 47 Sets und 1.261 Einstellungen. Pro Animator entstanden im Schnitt gerade einmal 7,97 Sekunden fertige Animation pro Woche.

In Spitzenzeiten waren rund 170 Crewmitglieder im Studio beschäftigt, etwa 500 Namen stehen im Abspann. Aardman bezeichnet "Spuk im Kürbisfeld" als den bislang größten "Shaun das Schaf"-Film.

Shaun selbst ist längst ein internationaler Star: Die Serie läuft in mehr als 170 Ländern, die ersten beiden Kinofilme waren jeweils für einen Oscar und einen BAFTA nominiert.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 5. Oktober 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.