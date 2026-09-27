i Am 28. September stehen die Leftovers im Chelsea am Wiener Gürtel auf der Bühne. IG/leftovers_unofficial: @orchid_ache Gratis-Konzert Diese Kult-Band rockt beim FM4-Überraschungskonzert Das Geheimnis ist gelüftet: Die Leftovers rocken am 28. September das Wiener Chelsea. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind aber begrenzt. Von Heute Entertainment 27.09.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Musikfans aufgepasst! FM4 hat das Geheimnis um sein nächstes Überraschungskonzert gelüftet. Am 28. September stehen die Leftovers im Chelsea am Wiener Gürtel auf der Bühne.

Und das Beste daran: Der Eintritt ist gratis! Einen Haken gibt es allerdings – Platz ist nur, solange Platz ist. Der Einlass startet um 19.30 Uhr, danach gilt strikt: "First come, first served". Wer die Band aus nächster Nähe erleben will, sollte also besser nicht erst in letzter Minute auftauchen.

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Leftovers bringen brandneues Album mit

Für Fans gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern. Die Leftovers kommen mit ihrem neuen Album "SCHAU NICHT SO" ins Chelsea.

Leonid, Leon, Anna und Alex haben sich mit ihrer Mischung aus Punk, Grunge und Rock längst einen Namen in der heimischen Musikszene gemacht. Songs wie "Kinderzimmer" und "Tokyo" stehen für laute Gitarren, viel Energie und Texte über Isolation, Wut, Überforderung und das Erwachsenwerden. Beim Überraschungskonzert dürfen sich die Besucher damit auch auf brandneues Material freuen.

Location bleibt normalerweise bis zuletzt geheim

Das Konzept der FM4-Überraschungskonzerte ist simpel: Der Eintritt ist kostenlos, dafür werden Ort und Zeitpunkt erst kurz vor dem Konzert verraten. In der Vergangenheit waren bereits Acts wie Wanda, Bilderbuch, Von Wegen Lisbeth und OSKA Teil der Konzertreihe.

Hinweise auf die geheimen Shows streut FM4 vorab im Radioprogramm. Ist das Rätsel gelöst, heißt es für Fans schnell sein – denn auch bei diesen Konzerten gilt: Wer zuerst kommt, ist zuerst drin.

FM4 stellt Austro-Musik ins Rampenlicht

Die Aktion ist Teil des FM4-Schwerpunkts "Musik von hier". Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Soundparks stellt der Sender im Herbst 2026 die österreichische Musikszene besonders stark in den Mittelpunkt.

Neben Überraschungskonzerten sind unter anderem Partys, Live-Sessions und weitere Specials geplant. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, soll schließlich 24 Stunden lang heimische Musik auf FM4 laufen.

Für Wiener Musikfans zählt vorerst aber vor allem ein Termin: 28. September, 19.30 Uhr, Chelsea. Eintritt frei – solange noch Platz ist.