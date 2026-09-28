i Beatrice Müller zeigt in einer Schau in der Schweiz historische Werbeplakate wie "Zürich" von Otto Baumberger und "Zermatt" von Emil Cardinaux (v.l.). APA-Images, Imago Kunst mit Kultfaktor Dieses Plakat stellte die Werbewelt auf den Kopf Über 100 historische Poster zeigen in der Villa Bührle in Zürich, wie aus Werbung Designgeschichte wurde, wie etwa Emil Cardinaux' "Zermatt". Von Heute Entertainment 28.09.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Berg, vier Wörter und eine völlig neue Art zu werben: Das berühmte Matterhorn-Plakat "Zermatt" von Emil Cardinaux aus dem Jahr 1908 zählt zu den Stars einer neuen Ausstellung, die seit wenigen Tagen in Zürich zu sehen ist.

Unter dem Titel "Highlights der Schweizer Plakatkunst" sind in der Villa Bührle mehr als 100 historische Plakate zu bestaunen. Im Mittelpunkt stehen Poster aus der Zeit zwischen 1900 und den 1950er-Jahren. Viele davon warben einst für Ferienorte, Bahnreisen oder Konsumgüter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Aufregung um Matterhorn-Plakat

Cardinauxs monumental in Szene gesetztes Plakat sorgte damals für Aufsehen: Statt vieler Informationen setzte der Schweizer Maler als einer der Ersten auf ein starkes Bild und verzichtete auf zu viel Text. Für Betrachter war diese reduzierte Gestaltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungewohnt. Heute gilt "Zermatt" als eines der ersten modernen Plakate. Der Künstler orientierte sich an Ferdinand Hodler, der auch andere inspirierte. Kräftige Farben und monumentale Motive prägten die Werke der "Hodlerianer".

Für die Schau verantwortlich zeichnet Kuratorin Beatrice Müller, die früher selbst in der Werbebranche arbeitete und sich seit 2010 intensiv historischen Werbeplakaten widmet. Die Sammlung in ihrer Zürcher Galerie Artifiche umfasst mehrere Tausend Exemplare.

Auch der Ausstellungsort selbst hat eine besondere Geschichte: Bis vor etwa einem Jahrzehnt war dort die Kunstsammlung des umstrittenen Industriellen und Kunstsammlers Emil Bührle untergebracht. Schon vor dem Gebäude wartet ein ungewöhnlicher Blickfang: ein auffällig gestalteter Sportwagen aus einer Kunstserie des US-Künstlers Jeff Koons.