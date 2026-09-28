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Roter Stuhl
Roter Stuhl
Simon Kupferschmied
Kulturaktion

Roter Theaterstuhl mitten in Wien sorgt für Aufsehen

Ein roter Theaterstuhl verwandelt den Platz vor dem Wiener Burgtheater überraschend in eine Bühne – und Passanten werden spontan zum Publikum.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
28.09.2026, 10:36
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Wer dieser Tage am Burgtheater vorbeikam, konnte unverhofft mitten in einer Vorstellung landen. Für eine ungewöhnliche Aktion platzierte KULTURFORMAT einen einzelnen roten Theaterstuhl vor dem berühmten Wiener Haus – und ließ rundherum Kunst und Kultur auf die Passanten los.

Dieses Plakat stellte die Werbewelt auf den Kopf

Die Idee dahinter: Kultur muss nicht immer hinter Theater-, Konzert- oder Museumstüren stattfinden. Manchmal reichen ein Stuhl und ein paar Quadratmeter mitten in Wien.

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Von Mozart-Moment bis E-Gitarre

Für Abwechslung war jedenfalls gesorgt. Den Anfang machte eine Violinistin, die mit klassischen Klängen Menschen zum Stehenbleiben brachte. Danach verwandelte eine Schauspielerin den Platz mit einem dramatischen Monolog kurzerhand in eine Freiluftbühne. Zum Finale wurde es deutlich lauter: Ein E-Gitarrist sorgte für rockige Töne vor der ehrwürdigen Kulisse des Burgtheaters.

Platz nehmen und genießen heißt es jetzt vor dem Burgtheater.
Platz nehmen und genießen heißt es jetzt vor dem Burgtheater.
Simon Kupferschmied

Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die Künstler, sondern vor allem die Reaktionen der Menschen. Neugierige Blicke, überraschte Gesichter und Passanten, die ihren Weg für ein paar Minuten unterbrachen – all das wurde für eine Videokampagne festgehalten.

Kultur mitten im Alltag

Hinter der Aktion steckt KULTURFORMAT, ein auf Außenwerbung im Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsbereich spezialisiertes Unternehmen der Gewista. Mit dem roten Stuhl will man zeigen, dass Kultur auch dort funktionieren kann, wo eigentlich gerade ganz normaler Alltag herrscht.

"Kultur ist kein Nischenprodukt – sie gehört ins Herz der Stadt", erklärt KULTURFORMAT-Geschäftsführerin Heike Fischer. Ziel sei es, Kulturschaffende und Publikum genau dort zusammenzubringen, "wo das Leben spielt – im öffentlichen Raum".

Der rote Theaterstuhl wird damit zum Symbol für eine ziemlich einfache Idee: Für einen besonderen Kulturmoment braucht es manchmal weder Eintrittskarte noch Abendgarderobe – sondern nur den richtigen Platz zur richtigen Zeit.

red,28.09.2026, 10:36
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