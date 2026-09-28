i Mehr als 150 Motive des Street-Art-Superstars Banksy sind ab 23. Oktober in der Wiener METStadt zu sehen. Dominik Gruss Österreich-Premiere Banksy-Sensation: Neue Ausstellung startet in Wien Ab 23. Oktober bringt eine neue Ausstellung mehr als 150 Motive des geheimnisvollen Street-Art-Stars in die Wiener METAStadt. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem großen Erfolg von "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" kehren die Macher der Ausstellung mit einem neuen Format zurück nach Österreich. Ab 23. Oktober ist "House of Banksy Wien – An Unauthorized Exhibition" in der METAStadt zu sehen.

Das Besondere: Viele der Werke sind im Original heute kaum oder gar nicht mehr zugänglich. Schon die Vorgänger-Ausstellung sorgte 2022 für einen regelrechten Besucheransturm. Mehr als 100.000 Menschen kamen damals ins Studio F der Wiener Stadthalle.

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Mehr als 150 Motive

Die neue Pop-Up-Schau zeigt mehr als 150 Motive des Street-Art-Künstlers, der für seine gesellschaftskritischen und oft provokanten Werke weltberühmt ist. Unter den Werken, die in Wien gezeigt werden, befinden sich auch seine neuesten Arbeiten. Banksy, dessen Identität bis heute nicht offiziell geklärt ist, hat die Ausstellung allerdings nicht autorisiert.

Die beiden Ausstellungsformate der Veranstalter haben nach eigenen Angaben inzwischen mehr als vier Millionen Menschen an 41 Standorten in zwölf Ländern besucht.

In einer Blase

Und in der METAStadt gibt es im Herbst noch mehr zu sehen: Am 16. Oktober startet dort "Bubble Planet Wien – Erlebnismuseum" erstmals in Österreich. Auf rund 1.700 Quadratmetern sollen Besucher in verschiedene Erlebniswelten eintauchen können. Geplant sind unter anderem LED-Ozeane, Ballonlandschaften, optische Täuschungen und virtuelle Realität. International wurde das Konzept laut Veranstalter bereits von mehr als sechs Millionen Menschen besucht.

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Für beide Ausstellungen wird auch ein Kombi-Tages-Flexticket angeboten. Laut Veranstalter lassen sich damit gegenüber zwei Einzeltickets bis zu 24 Euro sparen.