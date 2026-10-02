i Anne Hathaway und Josh Hartnett spielen im Thriller "Verity – Dunkle Geheimnisse" ein Ehepaar mit dunklen Geheimnissen. 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved. Düsterer Bestseller-Hit Anne Hathaway wird jetzt zur Psychopathin In der Kino-Verfilmung des Thrillers "Verity" geraten Dakota Johnson, Anne Hathaway und Josh Hartnett in ein Spiel aus Liebe und Manipulation. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 05:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Nach dem Bestseller von Colleen Hoover kommt mit "Verity – Dunkle Geheimnisse" ab 1. Oktober ein düsterer Psychothriller auf die Leinwand. Im Mittelpunkt stehen die erfolgreiche Autorin Verity Crawford, gespielt von Anne Hathaway, und die strauchelnde Schriftstellerin Lowen Ashleigh, verkörpert von Dakota Johnson.

Diese bekommt von Veritys Ehemann Jeremy Crawford (Josh Hartnett) einen ungewöhnlichen Auftrag: Sie soll die Bestseller-Buchreihe seiner Frau fertigstellen. Verity selbst kann nach einem schweren Unfall nicht mehr daran arbeiten.

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Misstrauen, Manipulation und magische Anziehung

Lowen wittert ihre Chance auf den großen Durchbruch und nimmt an. Am abgelegenen Anwesen der Crawfords soll sie Veritys Unterlagen durchsehen und genügend Material finden, um deren Bücher fortzuführen. Doch zwischen Manuskripten und persönlichen Aufzeichnungen stößt die Ghostwriterin auf Texte, die alles verändern.

Die Aufzeichnungen enthalten verstörende Geständnisse und dunkle Geheimnisse aus dem Leben der Familie. Für Lowen stellt sich bald die entscheidende Frage: Hat Verity darin tatsächlich ihre eigenen Gedanken und Taten festgehalten – oder handelt es sich nur um die Fiktion einer Autorin? Je tiefer Lowen in Veritys Vergangenheit eintaucht, desto schwieriger wird es für sie, Wahrheit und Erfindung auseinanderzuhalten. Gleichzeitig fühlt sie sich immer stärker zu Jeremy hingezogen.

Damit beginnt ein gefährliches Spiel aus Misstrauen, Manipulation und Anziehung. Lowen muss herausfinden, ob sie tatsächlich das Werk einer Psychopathin vor sich hat oder ob jemand ganz bewusst mit ihrer Wahrnehmung spielt. "Heute" verlost 5x2 Tickets und zwei Bücher zum Film.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 9.10. 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.