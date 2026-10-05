i Auf der Bühne steht das international besetzte belgische Ensemble La Chapelle Sauvage unter der Leitung von Karel De Wilde. Darina Miro Gewinnspiel Mit nur 26 gestorben – sein Meisterwerk kommt nach Wien Ein fast 300 Jahre altes Meisterwerk kommt nach Wien: Pergolesis "Stabat Mater" erklingt am 10. Oktober im Wiener Musikverein. Wir verlosen Tickets. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Nach erfolgreichen Konzerten in Großbritannien, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden kommt Pergolesis berühmtes "Stabat Mater" nach Wien. Am 10. Oktober erklingt das Meisterwerk im Wiener Musikverein.

Es ist Musik, die seit fast 300 Jahren berührt: Giovanni Battista Pergolesi komponierte sein "Stabat Mater" in den letzten Wochen seines Lebens. Die Uraufführung seines später weltberühmten Werks erlebte der italienische Komponist nicht mehr – er starb 1736 im Alter von nur 26 Jahren.

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Am 10. Oktober bekommt das Wiener Publikum nun die Gelegenheit, das Barock-Meisterwerk im Musikverein zu erleben.

Besonderer Klang im Musikverein

Auf der Bühne steht das international besetzte belgische Ensemble La Chapelle Sauvage unter der Leitung von Karel De Wilde. Begleitet wird es von zwei jungen Stimmen aus London: der 24-jährigen Sopranistin Abigail Barker und Countertenor Gleb Zakharov.

Das Besondere: Teile des Werks werden in historischer Stimmung und einer tieferen Tonhöhe aufgeführt. Dadurch soll jener warme und dunkle Klang entstehen, der Pergolesis ursprünglichem Aufführungsideal besonders nahekommt.

Zakharov und Barker kennen das Werk bestens. Gemeinsam waren sie mit "Stabat Mater" bereits in mehreren europäischen Ländern auf Tournee. Countertenor Zakharov erreicht zudem auch abseits der Opern- und Konzertwelt ein großes Publikum – auf Instagram folgen ihm mehr als 50.000 Menschen.

Neben der rund 40-minütigen vollständigen Aufführung von Pergolesis "Stabat Mater" stehen weitere ausgewählte Barockwerke auf dem Programm.

Das Konzert findet am 10. Oktober um 20 Uhr im Wiener Musikverein statt. Tickets kosten zwischen 15 und 79 Euro. "Heute" verlost 2x2 Tickets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 9. Oktober 2026, 06:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.