i Lukas Plöchl (M.) ging 2012 mit den Trackshittaz und dem Dialekt-Song "Woki mit deim Popo" für Österreich in Baku ins ESC-Rennen. Am 10. Oktober tritt er mit 11 anderen Austro-Sängern bei "Eurovision Live 2026" im Vindobona auf. Imago stock&people Nostalgie-Konzert 12 Points! ESC-Stars feiern ihr großes Comeback in Wien Thomas Forstner, Lukas Plöchl, Tini Kainrath sind unter den Sängern, die am 10. Oktober bei "Eurovision Live 2026" im Vindobona auftreten. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie alle haben Österreich beim Song Contest vertreten, nun treten gleich 12 Künstler am 10. Oktober beim "Eurovision Live 2026" im Vindobona auf.

Mit dabei ist etwa Thomas Forstner, der Österreich 1989 mit "Nur ein Lied" vertrat, ebenso wie Cesár Sampson. Dieser holte 2018 mit "Nobody But You" den starken dritten Platz.

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ESC-Nostalgie

Auch Gary Lux wird auf der Bühne stehen, der 1983, 1984, 1985, 1987, 1993 und 1995 entweder solo oder als Backgroundsänger beim Song Contest mitwirkte. Den nostalgischen Abend bespielen auch Stella Jones (Teilnehmerin 1995) und Tini Kainrath, die 2000 als Mitglied der Rounder Girls zum Song Contest fuht.

Nadine Beiler performte 2011 für Österreich, Dodo war 2015 mit den Makemakes dabei, Zoë Straub sang 2016, Pia Maria 2022 und Lukas Plöchl sorgte 2012 mit den Trackshittaz und dem Dialektsong "Woki mit deim Popo" für Aufsehen. Weiters zu sehen sind auch Julia Steen und Sidrit Vokshi, die beide heuer beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" dabei waren.

Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Erinnerungen, großer Song-Contest-Momente freuen. Mitsingen und Mitjubeln sind ausdrücklich erwünscht.