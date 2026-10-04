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Ralph Siegel hat Großes vor.
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IMAGO/Future Image
Große Pläne mit 81

Nach Koma: Ralph Siegel will nochmal zum "ESC"

Ralph Siegel will es noch einmal wissen: Mit Dschinghis Khan bewirbt er sich für den deutschen ESC-Vorentscheid 2027.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
04.10.2026, 15:09
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Ralph Siegel gibt den "ESC"-Traum noch nicht auf! Mit 81 Jahren hat sich der Komponist gemeinsam mit "Dschinghis Khan" für den deutschen Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest 2027" beworben. Eingereicht wurde ein bislang unveröffentlichter Song, den die aktuelle Besetzung der Kultband eingesungen hat.

Die Melodie soll Siegel während seines künstlichen Komas nach schweren gesundheitlichen Rückschlägen eingefallen sein. Knapp wurde es trotzdem: Die Bewerbung ging laut "ESC kompakt" "gerade noch so" beim SWR ein. "Ich wünsche mir einfach nur, in der Vorentscheidung dabei zu sein [...] Das wäre die größte Freude in meinem Alter", wird Siegel zitiert.

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Kein Original-Mitglied mehr dabei

Von seinem neuen Song ist der "ESC"-Veteran dagegen voll überzeugt. Er habe "aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht" und halte den Titel für "unschlagbar".

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Sein größter "ESC"-Triumph liegt bereits Jahrzehnte zurück: "Ein bisschen Frieden" von Nicole gewann 1982 den Wettbewerb für Deutschland und stammt aus Siegels Feder. "Dschinghis Khan" erreichte 1979 mit dem gleichnamigen Hit Platz vier.

Ob die aktuelle Besetzung, in der kein Original-Mitglied der Band mehr vertreten ist, mit Claus Kupreit, Angelika Erlacher, Laem Virat Phetnoi, Michael Thurner und Viktoria Schoetz tatsächlich beim Vorentscheid antritt, entscheidet nun der SWR. Das ESC-Finale 2027 soll am 15. Mai im bulgarischen Burgas stattfinden.

red,04.10.2026, 15:09
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