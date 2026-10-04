i Bruce Willis 2016 bei einem Hollywood-Event. REUTERS Schwer krank "Treibende Kraft" – Seltenes Bild von Bruce Willis Ein seltener Blick auf Bruce Willis: Seine Ehefrau Emma Heming Willis nutzt ein neues Foto, um auf Demenz-Betroffene aufmerksam zu machen. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum Anlass der weltweiten FTD-Aufklärungswoche veröffentlichte Emma Heming Willis auf Instagram eine Aufnahme ihres Mannes. Darauf sitzt der 71-jährige Hollywood-Star mit Hut und Sonnenbrille unter Palmen. "Ich kann die weltweite FTD-Aufklärungswoche nicht verstreichen lassen, ohne über Bruce zu sprechen. Er ist die treibende Kraft hinter meinem Engagement", schrieb die 50-Jährige dazu.

Wie "gala.de" berichtet, machte sie zugleich deutlich, wie wichtig ihr das Thema ist: "Ich werde nicht zulassen, dass seine Diagnose vergeblich ist." Sie wünsche sich, dass die Geschichte ihres Mannes anderen Familien und pflegenden Angehörigen dabei hilft, mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bekommen.

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"Eine verdammte Legende"

Zum Abschluss fand Emma besonders emotionale Worte für Bruce: Sie nannte ihn "eine verdammte Legende" und fügte hinzu: "Ich bin so stolz, seine Ehefrau zu sein." Unterstützung erhielt sie auch von ihrer Stieftochter Scout LaRue Willis (35), die sich in den Kommentaren zu Wort meldete.

Die Diagnose traf Emma mitten im Familienalltag, als die beiden gemeinsamen Töchter erst acht und zehn Jahre alt waren. Gemeinsam mit Bruce rief sie den "Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support" ins Leben. In ihrem Buch "The Unexpected Journey" verarbeitet sie zudem ihre Erfahrungen als pflegende Ehefrau und beschreibt, wie sie lernen musste, trotz der schwierigen Situation wieder Freude zu empfinden und Schuldgefühle loszulassen.

2022 hatte die Familie öffentlich gemacht, dass Bruce an Aphasie erkrankt ist. Ein Jahr später wurde bekannt, dass er an frontotemporaler Demenz (FTD) leidet. Seine Schauspielkarriere hatte er zuvor aus gesundheitlichen Gründen beendet. Emma setzt sich seither umso entschlossener dafür ein, dass aus seiner Geschichte etwas Bleibendes entsteht.