i Heidi Klums Tochter Lou zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. IMAGO/ABACAPRESS Lou auf der Fashion Week Seltener Auftritt! Klum-Tochter überrascht in Paris Lou Klum hält sich normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. In Paris zeigte sich die 16-Jährige nun gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter Heidi. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 06:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lou, die 16-jährige Tochter von Heidi Klum, tauchte gemeinsam mit ihrer Mutter bei einem Event der Paris Fashion Week auf. Ein Video der französischen "Gala" zeigt die beiden, wie sie mit ihrem Styling beeindruckten und einen großen Auftritt hinlegten.

Für die Veranstaltung setzte die Teenagerin auf eine bodenlange blaue Robe, dazu trug sie ihr langes Haar offen und gelockt. Heidi erschien daneben in einem schwarzen Kleid.

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"Die Klügste in der Familie"

Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Leni, die längst als Model arbeitet, bleibt Lou normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, wie "bunte.de" berichtet. Umso mehr fiel ihr Auftritt in Paris auf.

Bei einem Straßeninterview in New York im Frühjahr 2025 hatte Lou über sich selbst gesagt, dass man ihr nicht ansehe, dass sie ein "Nerd" sei.

Heidi legte damals nach und bezeichnete ihre Tochter als "die Klügste in der Familie". Die Paris Fashion Week läuft noch bis 6. Oktober, mit Modegrößen wie Chanel, Dior und Louis Vuitton auf dem Programm.