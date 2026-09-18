i Henry Samuel trug Schwester Leni Klum im Dirndl über den roten Teppich. APA-Images / dpa / Felix Hörhager Bruder trägt sie Leni Klum humpelt in Hausschuhen zum "Heidifest" Statt High Heels gab's Plüsch: Heidis Tochter kam angeschlagen ins Hofbräuhaus. Zum Glück war der kleine Bruder zur Stelle. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Himmelblaues Dirndl, perfekt gestylt und dazu flauschige Hausschuhe: Mit diesem Look sorgte Leni Klum (22) am Donnerstagabend beim "Heidifest" ihrer Mutter Heidi Klum (53) im Münchner Hofbräuhaus für Gesprächsstoff. Wirklich freiwillig war die Schuhwahl aber offenbar nicht.

Die 22-Jährige soll laut der Münchner "Abendzeitung" humpelnd angekommen sein. Auf Nachfrage erklärte das Model demnach knapp, sie habe "Fuß-Issues". Was genau passiert ist, verriet sie nicht.

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Henry spielt Retter

Auf dem roten Teppich musste Leni dann gar nicht mehr selbst gehen: Bruder Henry Samuel (21), stilecht in Lederhose, nahm seine Schwester kurzerhand auf die Arme und trug sie an den Fotografen vorbei. Auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (37) feierte mit.

Die Laune ließ sich Leni von ihrem Fuß jedenfalls nicht verderben. Der "Abendzeitung" verriet sie sogar, worauf sie sich in München kulinarisch am meisten freut: "Am liebsten habe ich Würstchen und Kaiserschmarrn auf dem Oktoberfest."

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Auf der Bühne ging es währenddessen hoch her. Nicole Scherzinger (48), deren Auftritt lange auf der Kippe stand, sang am Ende doch noch ihren "Pussycat Dolls"-Hit "Don't Cha", Naomi Campbell (56) legte als DJane auf. Und mit Larissa Marolt (34) stöckelte auch eine Kärntnerin über den roten Teppich, natürlich nicht in Hausschuhen.