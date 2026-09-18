i Im Trailer zur kommenden „The Kardashians“-Staffel sieht man Kim im Krankenhaus. YouTube Plötzlich fließen Tränen Schock-Diagnose! Kim Kardashian landet im Krankenhaus Große Sorge um Kim Kardashian: Die Reality-Queen landet im Krankenhaus. Ihre Diagnose weckt bei der Familie schmerzhafte Erinnerungen. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte die achte Staffel von "The Kardashians" wieder jede Menge Glamour und Familien-Drama liefern. Doch der neue Trailer zeigt Kim Kardashian (45) plötzlich in einem Krankenhausbett.

"Ich habe etwas, das sich Ösophagitis nennt", erklärt sie zunächst ihrem Make-up-Team. Dabei handelt es sich um eine Entzündung beziehungsweise Reizung der Speiseröhre. Kurz darauf ist die vierfache Mutter im Spital zu sehen, wo sie von Ärzten untersucht wird.

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Diagnose erinnert an ihren Vater

Besonders emotional wird es, als aus dem Off eine Frage zu Kims verstorbenem Vater Robert Kardashian gestellt wird: "Ist dein Vater nicht daran gestorben?" Kris Jenner (70) kämpft daraufhin mit den Tränen. "Ich kann nicht, ich muss davon weinen", sagt sie.

Robert Kardashian starb 2003 im Alter von nur 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs. Wichtig: Eine Speiseröhrenentzündung, wie sie bei Kim diagnostiziert wurde, ist nicht dasselbe wie Speiseröhrenkrebs.

Auch Kim selbst ist im Trailer später unter Tränen zu sehen. "Dieses Jahr war verrückt. Ich kann mich einfach nicht kontrollieren", gesteht sie.

Auch Aneurysma machte ihr Sorgen

Es ist nicht die einzige gesundheitliche Sorge, mit der Kardashian zuletzt konfrontiert war. Die SKIMS-Gründerin hatte zuvor öffentlich gemacht, dass bei ihr ein kleines Aneurysma im Gehirn entdeckt worden sei. Sie brachte dieses mit Stress in Verbindung. Später erhielt sie medizinisch Entwarnung.

Das Thema Speiseröhrenerkrankungen beschäftigt die Kardashian-Familie bereits seit Jahren. In Los Angeles eröffneten sie das "UCLA Robert G Kardashian Center for Esophageal Health", das nach ihrem verstorbenen Vater benannt ist.

Kim erklärte bereits in einer früheren Folge, dass ihr Vater auf dieses Projekt besonders stolz gewesen wäre. Mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten wolle die Familie nun anderen Menschen helfen.

Die achte Staffel von "The Kardashians" startet am 8. Oktober auf Hulu.