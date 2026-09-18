i Lady Gaga REUTERS Geburtsurkunde aufgetaucht Geschlecht & Name von Lady Gagas Baby enthüllt Lady Gaga ist erstmals Mama geworden. Jetzt verrät eine aufgetauchte Geburtsurkunde überraschende Details zu ihrem Nachwuchs. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 09:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus Lady Gaga (40) ist tatsächlich "Mama Gaga" geworden! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Sängerin und ihr Partner Michael Polansky erstmals Eltern geworden sind. Die Pop-Ikone selbst hält sich bislang allerdings bedeckt und hat die Geburt noch nicht öffentlich kommentiert.

Auch Geschlecht und Name des Babys waren zunächst ein großes Geheimnis. Damit ist nun offenbar Schluss.

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Lady Gaga hat eine Tochter

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, liegt ihm die Geburtsurkunde des Kindes vor. Dem Dokument zufolge haben Gaga und Polansky eine Tochter bekommen – und die Kleine trägt einen außergewöhnlichen Namen: Rose Bean Polansky.

Dem Bericht zufolge kam Rose Bean bereits am 9. Juni um 23.19 Uhr im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt. Bei der Geburt soll Dr. Robert Katz dabei gewesen sein, dem bereits andere prominente Eltern vertrauten.

Warum Gaga und ihr Partner ausgerechnet die Namen Rose und Bean gewählt haben, ist bislang nicht offiziell bekannt.

Steckt besondere Bedeutung dahinter?

Zumindest bei "Rose" gibt es eine mögliche Verbindung zur Karriere der Sängerin. Gaga trägt ein großes Rosen-Tattoo auf ihrem Rücken, das an ihre Interpretation von "La Vie en Rose" im Erfolgsfilm "A Star Is Born" erinnert.

Auch hinter "Bean" könnte eine besondere Geschichte stecken. "TMZ" bringt den Namen mit dem Sänger und LGBTQ-Aktivisten Carl Bean in Verbindung, dessen Geschichte Gaga nach eigenen Angaben bei ihrem Welthit "Born This Way" inspirierte. Bestätigt hat die Sängerin diese Namensdeutungen allerdings nicht.

Seit Jahren an ihrer Seite

Lady Gaga und Unternehmer Michael Polansky sind seit 2020 ein Paar. Damals wurden die beiden zunächst bei einer Silvesterparty in Las Vegas beim Küssen erwischt, kurz darauf machte Gaga ihre Liebe auf Instagram offiziell.

2024 folgte die Verlobung. Erst im März hatte die Sängerin noch über ihre Hochzeitspläne gesprochen. Nun beginnt für das Paar mit Tochter Rose Bean ein völlig neues Kapitel.