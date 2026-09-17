i Katja Burkard gibt Vollgas. Foto: RTL / Karl-Josef Hildenbrand Vor TV-Kameras "Wieder nüchtern?" – Katja Burkard tanzt auf der Bank Beim "HeidiFest" gibt es für Katja Burkard kein Halten mehr. Die "Punkt 12"-Moderatorin tanzt ausgelassen auf der Bank. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Na servas, da ist jemand in Feierlaune! Während beim "HeidiFest" ordentlich Stimmung gemacht wird, hält es auch Katja Burkard irgendwann nicht mehr auf ihrem Platz. Die RTL-Moderatorin steigt kurzerhand auf die Bank und tanzt ausgelassen mit.

Ein gefundenes Fressen für Olivia Jones. "Bist du bis nächste Woche wieder nüchtern?", will die Dragqueen frech von Burkard wissen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: TV-Star Katja Burkard strahlt in ihrem Opernball-Kleid i ?

Doch die "Punkt 12"-Moderatorin ist um keine Antwort verlegen: "Ich hab mir sicherheitshalber nächste Woche frei genommen", kontert sie und sorgt damit für Lacher.

Muss ohne Katja auskommen

Olivia Jones setzt allerdings noch einen drauf: "Die arme Finger-Erben", lacht sie.

Gemeint ist natürlich die "Punkt 12"-Kollegin Angela Finger-Erben, die dann wohl ohne Burkard auskommen muss. Ob tatsächlich der Alkohol oder einfach nur die gute Stimmung für Burkards Tanzeinlage verantwortlich war, sei dahingestellt.