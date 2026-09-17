"Wieder nüchtern?" – Katja Burkard tanzt auf der Bank

Na servas, da ist jemand in Feierlaune! Während beim "HeidiFest" ordentlich Stimmung gemacht wird, hält es auch Katja Burkard irgendwann nicht mehr auf ihrem Platz. Die RTL-Moderatorin steigt kurzerhand auf die Bank und tanzt ausgelassen mit.
Ein gefundenes Fressen für Olivia Jones. "Bist du bis nächste Woche wieder nüchtern?", will die Dragqueen frech von Burkard wissen.
Doch die "Punkt 12"-Moderatorin ist um keine Antwort verlegen: "Ich hab mir sicherheitshalber nächste Woche frei genommen", kontert sie und sorgt damit für Lacher.
Olivia Jones setzt allerdings noch einen drauf: "Die arme Finger-Erben", lacht sie.
Gemeint ist natürlich die "Punkt 12"-Kollegin Angela Finger-Erben, die dann wohl ohne Burkard auskommen muss. Ob tatsächlich der Alkohol oder einfach nur die gute Stimmung für Burkards Tanzeinlage verantwortlich war, sei dahingestellt.