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Katja Burkard gibt Vollgas.
Katja Burkard gibt Vollgas.
Foto: RTL / Karl-Josef Hildenbrand
Vor TV-Kameras

"Wieder nüchtern?" – Katja Burkard tanzt auf der Bank

Beim "HeidiFest" gibt es für Katja Burkard kein Halten mehr. Die "Punkt 12"-Moderatorin tanzt ausgelassen auf der Bank.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 22:40
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Na servas, da ist jemand in Feierlaune! Während beim "HeidiFest" ordentlich Stimmung gemacht wird, hält es auch Katja Burkard irgendwann nicht mehr auf ihrem Platz. Die RTL-Moderatorin steigt kurzerhand auf die Bank und tanzt ausgelassen mit.

Ein gefundenes Fressen für Olivia Jones. "Bist du bis nächste Woche wieder nüchtern?", will die Dragqueen frech von Burkard wissen.

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"Hans und Franz poliert" – Olivia packt über Heidi aus

Doch die "Punkt 12"-Moderatorin ist um keine Antwort verlegen: "Ich hab mir sicherheitshalber nächste Woche frei genommen", kontert sie und sorgt damit für Lacher.

Muss ohne Katja auskommen

Olivia Jones setzt allerdings noch einen drauf: "Die arme Finger-Erben", lacht sie.

Katja Burkard: Seltener Auftritt mit Tochter

Gemeint ist natürlich die "Punkt 12"-Kollegin Angela Finger-Erben, die dann wohl ohne Burkard auskommen muss. Ob tatsächlich der Alkohol oder einfach nur die gute Stimmung für Burkards Tanzeinlage verantwortlich war, sei dahingestellt.

red,17.09.2026, 22:40
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