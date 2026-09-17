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Heidi im weißen Dirndl.
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"Hans und Franz poliert" – Olivia packt über Heidi aus

Beim "HeidiFest" dauert es nicht lange, bis es unter die Gürtellinie geht. Olivia Jones nimmt Heidi Klums üppiges Dirndl-Dekolleté ins Visier.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 21:43
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Heidi Klum wirft sich für ihr großes "HeidiFest" ordentlich in Schale. Im strahlend weißen Dirndl führt das Supermodel durch den Abend – und setzt dabei auch sein Dekolleté gekonnt in Szene.

Das bleibt auch Olivia Jones nicht verborgen. Die Dragqueen unterstützt Klum bei der Moderation und erklärt dem Publikum kurzerhand, wie sehr sich die Gastgeberin für ihren großen Abend herausgeputzt habe: "Heidi hat Hans und Franz poliert", ruft Jones.

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Gemeint sind damit natürlich Heidis Brüste. "Hans und Franz" ist schließlich längst ein geflügelter Begriff, wenn es um Klums Oberweite geht. Bereits vor vielen Jahren verpasste sie ihren Brüsten diese Spitznamen und spricht darüber auch selbst immer wieder mit viel Humor.

Heidi zeigt gerne Haut

Dass Klum mit ihrem Körper wenig Berührungsängste hat, ist ohnehin kein Geheimnis. Auf Instagram zeigt sie sich regelmäßig freizügig, auch oben ohne posierte sie bereits mehrfach für ihre Millionen Fans.

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Beim "HeidiFest" braucht es diesmal allerdings gar nicht so viel nackte Haut. Das tief ausgeschnittene weiße Dirndl reicht Olivia Jones offenbar völlig aus, um "Hans und Franz" gleich zu Beginn der Show ihren großen Auftritt zu verschaffen.

red,17.09.2026, 21:43
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