i Heidi Klum reiste in die Vergangenheit. REUTERS/Marko Djurica Emotionales Wiedersehen Nach 30 Jahren! Heidi Klum trifft ihre Jugendliebe Bei ihrem Stuttgart-Besuch erlebte das Topmodel eine Überraschung: Sie traf einen alten Bekannten aus Kindheitstagen wieder. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi Klum (53) war am Dienstag für ein Event ihrer neuen "s.Olivers"-Zusammenarbeit in Stuttgart und nutzte die Gelegenheit für ein spontanes Treffen mit ihrer Jugendliebe. Der Bekannte wohnte einst in Bergisch Gladbach und zog dann nach Stuttgart, als Heidi gerade zwölf Jahre alt war.

"Ich habe gerade so meine Jugendliebe heute wiedergesehen – nach 30 Jahren", erzählte das Model begeistert, wie RTL berichtet. Einfach angerufen und tatsächlich wiedergetroffen.

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Auch ihre Töchter lieben Heidis Kleiderschrank

Wie RTL.de berichtet, war auch Mama Erna beim Event dabei. Die sieht man inzwischen nur noch selten an der Seite ihrer berühmten Tochter.

Beim Thema Familie musste auch Erna schmunzeln: "Was jetzt mittlerweile interessant geworden ist, ist mein Kleiderschrank für meine Kinder, vor allem für meine Töchter", verriet Heidi. Begleitet wurde sie wie so oft von Hündchen Fritz, der auf ihrem Schoß einschlief.

"Kein Problem mit meinem Alter"

Mit ihren 53 Jahren fühlt sich das Model pudelwohl: "Ich bin happy mit 53. Ich habe kein Problem mit meinem Alter."

BILDSTRECKE: Heidi Klum – Ihr Leben in Bildern i ?

Für ihr bevorstehendes "HeidiFest" holt sie sich ihre persönlichen Musikstars der 90er auf die Bühne – darunter Vicky Leandros, Dr. Alban und Boney M. Zu sehen gibt es das Event am 17. September ab 20.15 Uhr bei RTL.