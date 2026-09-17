i Erol Sander will "Ja" sagen. IMAGO/Marja Schauspieler heiratet Verlobt! Erol Sander muss Antrag "nochmal wiederholen" Erol Sander und Rebecca Oehlmann sind verlobt. Doch bis zur Hochzeit dürfte es noch dauern – und beim Antrag gibt es offenbar noch Nachholbedarf. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erol Sander und Rebecca Oehlmann haben sich verlobt. Der Schauspieler und die Maskenbildnerin sind seit 2023 ein Paar und haben ihre gemeinsame Tochter Romy.

Besonders romantisch geplant war der große Moment offenbar nicht: Nach einer Veranstaltung fragte Sander seine Partnerin scheinbar spontan im Hotel, ob sie ihn heiraten möchte. "Erol hat mich tatsächlich vor einiger Zeit nach einer Berlinale-Party im Hotel gefragt. Ja, wir sind irgendwie verlobt", erzählte die 37-Jährige laut "Bunte", nachdem sie auf ihren Ring angesprochen wurde.

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"Um es richtig zu machen"

Bis zur Hochzeit dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Oehlmann betont: "Es ist bisher nicht der richtige Zeitpunkt." Auch Sander sieht offenbar noch Nachholbedarf bei seinem Antrag: Er müsse ihn "wohl noch einmal wiederholen", "um es richtig zu machen. Wir werden schon noch irgendwann heiraten."

Kennengelernt hatte sich das Paar bereits 2022 am Set von "Alles was zählt", am Valentinstag 2023 machte der 57-Jährige die Beziehung öffentlich. Oehlmann habe sich damals sofort in die Ausstrahlung des Schauspielers verliebt.

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Eine Hochzeit hat dennoch keine Eile – wichtiger ist den beiden offenbar die gemeinsame Zukunft: "Unser Ziel ist es, ein Leben lang zusammenzubleiben", so Sander.