i Scheich Abdullah Al Thani 2012 bei einem FC-Málaga-Spiel, sein Sohn Rakan wurde nun in München festgenommen. APA-Images / dpa Picture Alliance / Foto Huebner Am Flughafen München Scheich-Sohn kurz vor dem Boarding festgenommen Kurz vor dem Abflug nach Doha schnappten die Handschellen zu: Der Sohn eines katarischen Scheichs wurde am Flughafen München festgenommen. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 15:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz bevor er in Richtung Doha abheben konnte, war für Rakan Al Thani (32) Endstation: Bei der Grenzkontrolle am Flughafen München schlug am vergangenen Samstag ein europäischer Haftbefehl der spanischen Justiz an, wie die Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte. Der 1994 geborene Katarer sitzt seither in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Al Thani ist einer von drei Söhnen des Scheichs Abdullah bin Nasser Al Thani (63), gegen die neben ihrem Vater ebenfalls ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Im Zentrum der Vorwürfe steht die frühere Führung des spanischen Fußballklubs FC Málaga: Der Familie wird vorgeworfen, während ihrer Zeit an der Vereinsspitze Gelder veruntreut, den Klub durch untreue Verwaltung geschädigt und missbräuchliche gesellschaftsrechtliche Beschlüsse durchgesetzt zu haben.

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Berichten zufolge soll das Vereinsgeld unter anderem für einen aufwendigen Lebensstil der Familie verwendet worden sein. Für alle vier Beschuldigten soll die spanische Staatsanwaltschaft jeweils 14 Jahre Haft fordern.

Auslieferung nach Spanien noch offen

Wann und ob es tatsächlich zu einer Übergabe an die spanischen Behörden kommt, ist derzeit noch unklar. Das zuständige Untersuchungsgericht in Málaga hat zunächst die Übersetzung des Haftbefehls ins Deutsche veranlasst, erst danach entscheidet die deutsche Justiz endgültig. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

Für den sportlichen Alltag des FC Málaga hat die Festnahme vorerst keine direkten Auswirkungen. Der Verein steht bereits seit Februar 2020 unter gerichtlicher Zwangsverwaltung, nachdem die Familie Al Thani von der Klubführung entbunden worden war.