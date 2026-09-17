Nach "ESC"-Aus: Wiener Sängerin für Grammy nominiert

Fast hätte Tamara Flores Österreich beim "ESC" vertreten – nun darf die Wienerin mit mexikanischen Wurzeln auf einen ganz anderen großen Musikpreis hoffen.
Die 27-Jährige wurde für einen Latin Grammy nominiert. In der Kategorie "Best Short Form Music Video" tritt sie mit ihrem Song "CHINGONA" unter anderem gegen internationale Superstars wie Rosalía und ihrem Song "Sauvignon Blanc" an.
Hinter "CHINGONA" steckt eine mexikanische Bezeichnung für eine Frau, die ihren eigenen Weg geht und sich durchsetzt. Für den Videodreh reiste Flores in den Heimatort ihrer Mutter, wo sie nicht allein vor der Kamera stand: Die Menschen aus dem Dorf machten ebenfalls vor der Kamera mit.
Flores war zuletzt noch für den österreichischen "ESC"-Vorentscheid "Vienna Calling" im ORF im Rennen. Kurz vor dem Wettbewerb zog sie sich allerdings zurück, was zahlreiche Spekulationen über die Gründe auslöste ("Heute" berichtete). Schlussendlich wurde Cosmó ausgewählt, Österreich in der Wiener Stadthalle zu vertreten.
Für Flores geht es nun dennoch international weiter: Die Nominierung bei den Latin Grammys wurde am 16. September bekannt gegeben und lenkt damit auch den Blick auf Österreich. Einmal mehr zeigt sich, dass sich heimische Künstler auf der großen Musikbühne keineswegs verstecken müssen und auch weltweit mithalten können.
"Ich kann es nicht glauben", schreibt sie selbst zu den großen Neuigkeiten auf Social Media in einer Insta-Story.
Ob Flores die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich am 12. November in Las Vegas. Mit ihrer Musik konnte sie zuletzt aber auch in Hollywood ordentlich auf sich aufmerksam machen: Stars wie Channing Tatum und Jessica Alba folgen der Wienerin mittlerweile auf Instagram.