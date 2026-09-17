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Er kommt nicht zum Date – dann startet Bahar ihre Rache
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"Geschieht ihm recht"

Rache-Aktion am Tesla – jetzt droht Bahar eine Anzeige

Er ließ sie beim Blind Date sitzen, sie rächte sich an seinem Tesla. Doch Bahars Aktion könnte jetzt Konsequenzen haben.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 12:19
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In der ATV-Show "Fast reich und schön" wollte Beauty-Influencerin Bahar eigentlich einen neuen Mann kennenlernen. Freundin Aline arrangierte für die Wienerin ein Blind Date – doch der Unbekannte tauchte nicht auf.

Das wollte Bahar nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem der Mann seinen Standort auf Instagram geteilt hatte, machte sie seinen Tesla ausfindig. Mit rotem Lippenstift schrieb sie unter anderem "Arschloch", "Penner" und "Schäm dich" auf die Scheiben und bewarf den Wagen zusätzlich mit Servietten.

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Blind Date kommt nicht – Wienerin rächt sich am Tesla

Tesla musste zweimal in die Waschstraße

Damit ist die Geschichte allerdings noch nicht vorbei. Nach der Rache-Aktion meldete sich der Autobesitzer bei Bahars Freundin. Laut seiner Nachricht musste er mit seinem Tesla gleich zweimal in die Waschstraße, um die Lippenstift-Botschaften wieder loszuwerden.

Nun droht er mit einer Anzeige. Bahar zeigt sich davon zunächst wenig beeindruckt. "Geschieht ihm recht. Soll er froh sein, dass wir nicht mehr gemacht haben", meint die versetzte Wienerin.

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"Soll er es beweisen"

Gemeinsam mit ihrer Freundin versucht Bahar daraufhin sogar mithilfe von ChatGPT herauszufinden, welche Konsequenzen ihr wegen der Aktion drohen könnten. Besonders große Sorgen scheinen sich die beiden zunächst nicht zu machen. "Soll er es beweisen", heißt es.

Nach geplatztem Blind-Date eskaliert Situation völlig

Was Bahar dabei offenbar vergessen hat: Die Beweislage könnte eindeutiger kaum sein. Neben "Arschloch", "Penner" und "Schäm dich" hinterließ sie auf dem Tesla auch noch ihre persönliche Signatur: "LG Bahar".

Ob der Autobesitzer seine angekündigte Anzeige tatsächlich erstattet, bleibt vorerst offen.

red,17.09.2026, 12:19
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