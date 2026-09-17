i Roberto Blanco hat keine Zeit für Heidi Klum. APA-Images / dpa / Armin Weigel "Bin besetzt" Roberto Blanco lässt Heidi Klum abblitzen Der 89-jährige Schlagerstar wurde zum HeidiFest 2026 eingeladen, sagte aber ab. Er sei einfach zu beschäftigt für das Oktoberfest. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi Klum (53) hoffte auf einen erneuten Auftritt von Roberto Blanco (89) bei ihrem legendären HeidiFest. Doch der Schlagerstar muss in diesem Jahr passen.

"Man hat mich angefragt, ob ich komme, aber ich bin besetzt", erklärte Blanco der "Abendzeitung". Der volle Terminkalender lasse einen Besuch auf der Wiesn nicht zu. "Ich habe viel zu tun", betont er.

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Für einen Oktoberfest-Besuch müsste der in der Schweiz und auf Mallorca lebende Musiker viel Reisezeit einplanen. "Dann müsste ich immer hin und her … Nein, dieses Jahr mache ich das nicht", so der 89-Jährige.

Im vergangenen Jahr stand Blanco noch hoch motiviert auf der HeidiFest-Bühne. Er sang seinen Kult-Hit "Ein bisschen Spaß muss sein" gemeinsam mit Gastgeberin Heidi Klum. Ein Glanzmoment, der sich heuer nicht wiederholen wird.

Die exklusiven Goodie-Bags vom HeidiFest trafen Blancos Geschmack offenbar sehr. Eine rote Basecap mit dem HeidiFest-Logo trug er stolz bei einem TV-Auftritt im März. "Die schöne rote Farbe hat zum Pullover gepasst", erklärte er schmunzelnd.

Der Schlagerstar, der lange in München lebte, würde einen Umzug zurück nicht komplett ausschließen. "Man weiß ja nie", meint er. "Man darf nie Nein sagen. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt noch nicht."