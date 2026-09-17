i Charli XCX REUTERS/Mario Anzuoni Charlie XCX "Sehr heilig": US-Sängerin zieht sich für Playboy aus Die britische Sängerin zeigt sich auf dem Cover der US-Herbstausgabe des legendären Magazins. Fotografiert wurde sie in London. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Charli XCX (34) ist das neue Covergesicht des Playboy. Ab dem 29. September liegt die US-Herbstausgabe mit der Sängerin im Handel. Die freizügigen Aufnahmen zeigen den Popstar in schwarzer Unterwäsche von Yves Saint Laurent und oben ohne.

Fotografiert wurde die Britin von ihrem langjährigen Weggefährten Aidan Zamiri an verschiedenen Orten in London. Besonders aufsehenerregend: Die Bilder auf einem Boot auf der Themse, wo sie sich oben ohne vor den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ablichten ließ. "Die Touristen fanden es gut", scherzt sie.

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"Ich wollte mich schon eine Weile für den Playboy fotografieren lassen", wird die Sängerin von People zitiert. "Ich liebe Unterwäsche. Ich liebe weibliche Körper. Ich liebe pure Sinnlichkeit."

Kylie Jenner führte das Interview

Für das Magazin wurde Charli XCX von ihrer Kollegin Kylie Jenner (29) interviewt. Die beiden standen gemeinsam für den Film "The Moment" vor der Kamera. Die Sängerin sprach dabei auch über ihr Selbstbewusstsein: "Sex, Sexualität und Selbstvertrauen sind für mich allesamt etwas sehr Heiliges."

Passend zum Shooting hat Charli XCX einen Song namens "Playboy Bunny" veröffentlicht. Der Track erschien exklusiv auf Vinyl als B-Seite von "SS26" aus ihrem neuen Album "Music, Fashion, Film".