i Kylie Jenner in ihrem Privatjet Anfang Juni. Instagram/kyliejenner Statt 40 Minuten Autofahrt 17-Minuten-Flug! Kylie Jenner kassiert Shitstorm Für eine Strecke, die man locker mit dem Auto fahren könnte, stieg Kylie Jenner in ihren Privatjet und erntet dafür jetzt heftige Kritik im Netz. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kylie Jenner (29) sorgt mit einem kurzen Flug für lange Diskussionen. Der Instagram-Account "S**t You Should Care About" deckte auf, dass die Unternehmerin von Camarillo nach Van Nuys in Kalifornien geflogen sein soll, eine Strecke, für die man mit dem Auto gerade einmal 41 Minuten gebraucht hätte. Im Privatjet dauerte der Trip dagegen nur 17 Minuten.

Für die kurze Flugzeit werden Kosten von rund 2.500 bis 3.000 Dollar geschätzt. Genau das bringt Jenner nun den Unmut vieler Nutzer ein: Für sie ist der Kurztrip ein Paradebeispiel für sinnlose Verschwendung und übertriebenen Luxus, während gleichzeitig zum Klimabewusstsein gemahnt wird.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erst im Juni ausführlich präsentiert

Ihren rund 62 Millionen Euro teuren Jet hatte die zweifache Mutter ihren Fans erst im Juni stolz gezeigt, damals bei einer Reise mit Freundinnen auf die Turks- und Caicosinseln. In ihren Storys war dabei auch Töchterchen Stormi zu sehen, wie sie durch die pink beleuchtete Kabine mit Ledersitzen und eingebauten Fußstützen lief.

An Bord ließen es sich Jenner und ihre Freundinnen damals gutgehen, in aufeinander abgestimmten rosa Trainingsanzügen und mit Mimosas in der Hand.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ob sich Jenner zu dem aktuellen Shitstorm noch äußern wird, ist offen. In der Vergangenheit reagierte sie auf ähnliche Kritik eher gelassen bis provokant.