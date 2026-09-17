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Travis Kelce wurde vor Gericht als eines der prominenten Opfer eines millionenschweren Ponzi-Systems genannt.
Travis Kelce wurde vor Gericht als eines der prominenten Opfer eines millionenschweren Ponzi-Systems genannt.
APA-Images / AFP Getty / JAMIE SQUIRE
Ponzi-System

Taylor-Swift-Ehemann Kelce Opfer von Millionen-Betrug

NFL-Star Travis Kelce wurde vor Gericht als Opfer eines millionenschweren Betrugs genannt. Der Drahtzieher wandert nun für elf Jahre ins Gefängnis.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 09:39
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Football-Star Travis Kelce (36) ist offenbar selbst auf einen Millionen-Betrüger hereingefallen. Bei der Verurteilung des Mannes hinter einem groß angelegten Anlagebetrug wurde der Tight End der Kansas City Chiefs vor Gericht als eines der zahlreichen prominenten Opfer genannt.

Hinter dem Schneeballsystem steckt Siddharth Jawahar (38), der über seine Firma Swiftarc Capital fast das gesamte Geld seiner Investoren in eine einzige Anlage steckte, ein Investment in Philip Morris Pakistan.

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Als sich dieses als Fehlschlag erwies, belog Jawahar seine Kunden laut Ermittlern über angebliche Gewinne und finanzierte Auszahlungen an ältere Investoren mit dem Geld neuer Anleger, ein klassisches Ponzi-System. Zwischen 2016 und 2023 soll er auf diese Weise mehr als 35 Millionen Dollar eingesammelt haben.

Elf Jahre Haft für den Drahtzieher

Das Geld floss dabei keineswegs zurück an die Investoren: Ermittlungen zufolge finanzierte sich Jawahar davon einen Luxus-Lebensstil mit Privatjets, Nobelhotels und Shoppingtouren bei Marken wie Gucci und Louis Vuitton.

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Nach seinem Schuldbekenntnis in drei Anklagepunkten wegen Betrugs wurde er nun zu elf Jahren Haft sowie einer Rückzahlung von 31,35 Millionen Dollar an die Geschädigten verurteilt.

Zu Kelces Verbindung zu dem Fall äußerten sich die Ankläger vor Gericht nur knapp, sein Name war bereits zuvor im Zusammenhang mit einem von Swiftarc verwalteten Investmentfonds aufgetaucht.

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Wie viel Geld der Ehemann von Popstar Taylor Swift bei dem Betrug verloren hat, ist bislang nicht bekannt. Klar ist jedenfalls: Ein Fehlverhalten wird Kelce von den Ermittlern nicht vorgeworfen, er gilt eindeutig als Opfer des Systems.

red,17.09.2026, 09:39
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