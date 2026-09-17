i Lisa und Geri ziehen ins Forsthaus. ATV/Bernhard Eder Sieht sich als "ATV-Ikone" "Hab immer Lust" – OnlyFans-Model zieht ins Forsthaus Darauf hat sie lange gewartet: "Teenager werden Mütter"-Star Lisa zieht endlich ins "Forsthaus Rampensau". Mit dabei ist ihr Freund Geri. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als fünf Jahren lässt Lisa (28) die ATV-Zuschauer bei "Teenager werden Mütter" an ihrem Leben teilhaben. Einen großen TV-Wunsch machte die zweifache Mutter dabei zuletzt immer wieder deutlich: "Ich will endlich ins Forsthaus!"

Jetzt geht dieser Traum tatsächlich in Erfüllung. Lisa zieht gemeinsam mit ihrem aktuellen Freund Geri (27) in die fünfte Staffel von "Forsthaus Rampensau". Ab 9. Oktober kämpfen die beiden auf der Kärntner Alm um den Sieg.

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"Als ATV-Ikone gehöre ich ins Forsthaus"

An Selbstbewusstsein mangelt es Lisa jedenfalls nicht. "Als ATV-Ikone gehöre ich schon längst ins Forsthaus. Jetzt habe ich endlich einen Partner, mit dem das möglich ist", erklärt die 28-Jährige vor ihrem Einzug.

Doch auch Geri verfolgt auf der Alm seine ganz eigenen Ziele. Unter dem Namen "Caprisohnn" versucht er sich als Rapper – und will die TV-Show gleich für seine Musikkarriere nutzen. "Im Forsthaus will ich meine Karriere als Rapper Caprisohnn pushen, damit mehr Leute meine Songs hören", kündigt er an.

"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

Lisa kündigt freizügigen Auftritt an

Für Gesprächsstoff könnte allerdings vor allem Lisas Job sorgen. Die zweifache Mutter verdient ihr Geld unter anderem mit freizügigen Inhalten auf einer Erwachsenen-Plattform. Dabei bekommt sie Unterstützung von Geri.

Dass Lisa auch im Forsthaus kein Blatt vor den Mund nehmen dürfte, macht sie bereits vor dem Einzug deutlich: "Ich hab' nicht nur Lust aufs Forsthaus, ich hab' immer Lust."

Lisa und Geri sind damit das nächste bestätigte Duo der neuen Staffel. Zuvor wurden unter anderem bereits Simone Lugner und Alexander, Philisha Conditioner und Shira sowie Peter und Alisa als Kandidaten vorgestellt.

Die fünfte Staffel von "Forsthaus Rampensau" startet am 9. Oktober und läuft immer freitags um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.