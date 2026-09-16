i Nackt in der Dusche – AYTO-Star sorgt für Riesen-Staunen RTL+ Nackt-Schock bei AYTO "Hast Riesen-P*mmel": Kandidatin kann es kaum glauben Bei "Are You The One?" wird es wieder heiß. Eine Dusch-Aktion sorgt bei den Kandidatinnen für Staunen. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Are You The One? Realitystars in Love" geht es wieder ordentlich zur Sache. Nach einer wilden Partynacht landen gleich vier Kandidaten gemeinsam unter der Dusche – doch für den größten Schock sorgt plötzlich Robin (25).

Vier Reality-Stars gemeinsam unter der Dusche

In Folge elf und zwölf herrscht in der Villa einmal mehr Ausnahmezustand. Während Neuzugang Laurenz (25) mit seinem Einzug für Streit und Tränen sorgt, lassen es andere Kandidaten deutlich ausgelassener angehen.

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Nach einer der zahlreichen Partys wollen Robin (25), Emma (25), Fabi (29) und Zoe (21) offenbar noch nicht ins Bett. Stattdessen verschwinden die vier gemeinsam unter der Dusche.

"Ja, das war ein Vierer. Das kann man doch so nennen", erklärt Emma anschließend. Gleichzeitig stellt sie klar: "Wir haben nichts Schlimmes gemacht."

Dass es in der Dusche regelmäßig heiß hergeht, scheint die übrigen Reality-Stars mittlerweile kaum noch zu überraschen. Joena (26) will dennoch genauer wissen, was hinter der geschlossenen Tür passiert. "Ey, bumst ihr gleich, oder?", fragt sie in Richtung der vier.

"Du hast ja einen Riesen-P*mmel"

Eine verbale Antwort bekommt sie nicht. Stattdessen öffnet Robin kurzerhand die Duschtür und stellt sich nackt vor Joena. Die 26-Jährige schlägt sofort die Hände vor den Mund. "Du hast ja einen Riesen-P*mmel", platzt es aus ihr heraus. Ihre Entdeckung behält sie allerdings nicht lange für sich und erzählt den anderen Frauen davon.

Und offenbar ist Joena mit ihrer Einschätzung nicht allein. Alexandra (30) bestätigt wenig später: "Ich habe den auch schon gesehen und der ist gigantisch groß."