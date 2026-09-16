Ganz anders! Demi Moore überrascht mit kurzen Haaren

Ist sie das wirklich? Demi Moore überrascht alle und verabschiedet sich dabei von ihrem Markenzeichen. Die "Ghost"-Darstellerin zeigt sich in New York plötzlich mit kurzem Bob.
Bei der Thom-Browne-Show der Fashion Week erschien die Schauspielerin mit einem ganz anderen Look, als man es sonst von ihr kennt. Dabei lachte sie neben Anna Wintour und Naomi Watts in der ersten Reihe und wirkte wie immer selbstbewusst. Hinter dem Umstyling steckt Stylist Dimitris Giannetos, der Moore für den Auftritt bewusst einen auffälligen Style verpasste.
Wer jetzt allerdings denkt, bei Moore wurde die lange Mähne geschnitten, irrt sich. Die Haare wurden laut RTL einfach hochgesteckt, damit sie kürzer aussehen.
Der Bob ist bei Moore längst kein Einzelfall: Schon im Februar trug sie bei Gucci in Mailand eine ähnliche Variante als Perücke. Im Mai wechselte sie bei den Filmfestspielen von Cannes zu einem lockigen Long Bob.
Und auch ihren Pony aus "Striptease" holte sie 2025 für Gucci noch einmal hervor. Dazu schrieb sie damals auf Instagram: "Pony, damals und heute. Danke @gucci, dass ich den Pony erstmals seit den Striptease-Tagen zurückbringen durfte."