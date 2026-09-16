i Less is Moore? Demi zeigt sich mit kurzen Haaren. REUTERS/Sarah Meyssonnier; APA-Images / AP / Charles Sykes Neuer Look Ganz anders! Demi Moore überrascht mit kurzen Haaren Demi Moore überrascht in New York mit einem frechen Bob. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Ihre lange Mähne ist anscheinend noch da. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist sie das wirklich? Demi Moore überrascht alle und verabschiedet sich dabei von ihrem Markenzeichen. Die "Ghost"-Darstellerin zeigt sich in New York plötzlich mit kurzem Bob.

Bei der Thom-Browne-Show der Fashion Week erschien die Schauspielerin mit einem ganz anderen Look, als man es sonst von ihr kennt. Dabei lachte sie neben Anna Wintour und Naomi Watts in der ersten Reihe und wirkte wie immer selbstbewusst. Hinter dem Umstyling steckt Stylist Dimitris Giannetos, der Moore für den Auftritt bewusst einen auffälligen Style verpasste.

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Liev Schreiber, Naomi Watts, Demi Moore und Anna Wintour zeigten sich bei der Thom Browne Spring/Summer 2027 Modenschau in New York. APA-Images / AP / Charles Sykes

Moore probiert herum

Wer jetzt allerdings denkt, bei Moore wurde die lange Mähne geschnitten, irrt sich. Die Haare wurden laut RTL einfach hochgesteckt, damit sie kürzer aussehen.

Der Bob ist bei Moore längst kein Einzelfall: Schon im Februar trug sie bei Gucci in Mailand eine ähnliche Variante als Perücke. Im Mai wechselte sie bei den Filmfestspielen von Cannes zu einem lockigen Long Bob.

Und auch ihren Pony aus "Striptease" holte sie 2025 für Gucci noch einmal hervor. Dazu schrieb sie damals auf Instagram: "Pony, damals und heute. Danke @gucci, dass ich den Pony erstmals seit den Striptease-Tagen zurückbringen durfte."