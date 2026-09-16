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Bill Kaulitz zeigt sein Zuhause in LA.
Bill Kaulitz zeigt sein Zuhause in LA.
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Verrückter Plan

"Wie im Bordell": Bill Kaulitz plant neues Haus

Bill Kaulitz plant schon den nächsten Haus-Umbau. Für sein neues Zuhause hat der Tokio-Hotel-Star eine ziemlich verrückte Idee.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
16.09.2026, 13:07
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Bill Kaulitz (37) hat sein Haus in den Hollywood Hills gerade erst aufwendig renoviert. Doch der Tokio-Hotel-Star plant bereits den nächsten Umbau – und hat dafür ziemlich ausgefallene Vorstellungen.

"So richtig wie im Bordell"

In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprechen Bill und Zwillingsbruder Tom (37) eigentlich über Toilettenpapier, Handtücher und andere Badezimmer-Probleme. Doch plötzlich verrät Bill, wie sein neues Haus aussehen soll.

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Die Inspiration holte sich der Sänger ausgerechnet bei Dreharbeiten für die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz". In einer Location wurden Interviews aufgezeichnet – und besonders das Badezimmer hatte es Bill angetan.

"Und in diesem Haus, das liebe ich, ist Teppich im Badezimmer", schwärmt er. Für Bill offenbar alles andere als ein Einrichtungs-Fauxpas: "Das finde ich toll. Ich liebe Teppich und das ist so toll, das finde ich urgemütlich."

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Doch damit nicht genug. Das gesamte Haus sei weich und plüschig eingerichtet gewesen. Sogar eine Badewanne in Herzform habe es gegeben. Bills Beschreibung für den ungewöhnlichen Look: "So richtig wie im Bordell."

Und genau das meint der Sänger positiv. "Das werde ich jetzt auch machen bei meiner Renovierung im neuen Haus", kündigt er an.

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Bill hat schon die nächste Baustelle

Auch Bruder Tom kann sich mit der Idee anfreunden. Fliesen im Badezimmer sind offenbar nicht mehr unbedingt gefragt. Stattdessen diskutieren die Zwillinge über Holzboden mit großem Teppich oder sogar komplett verlegten Teppich.

Bill hat sich noch ein weiteres Detail abgeschaut: eine in den Boden eingelassene Dusche. "Ich habe mir direkt Inspiration geholt ins neue Haus", erzählt er.

Dabei hat der 37-Jährige erst im Februar seinen frisch sanierten Mid-Century-Bungalow in den Hollywood Hills präsentiert. Nach einem schweren Wasserschaden wurde dort rund zwei Jahre lang gearbeitet.

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Doch Bill hat bereits das nächste Immobilien-Projekt am Start. Direkt neben seinem Anwesen kaufte er ein weiteres Haus, das nun komplett umgestaltet werden soll.

red,16.09.2026, 13:07
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