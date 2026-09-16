Jetzt ist es fix – ORF streicht beliebte Sendung

Der Spardruck beim ORF macht sich immer stärker im Programm bemerkbar. Nun hat der öffentlich-rechtliche Sender offiziell bestätigt, dass das täglich kurz nach 20 Uhr ausgestrahlte "ZiB Magazin" mit Jahresende eingestellt wird.
Die rund vierminütige Infosendung ist damit eine der ersten Sendungen, die von den Sparmaßnahmen in der ORF-Information betroffen ist. Die Einstellung sei "eine der ersten Maßnahmen im Rahmen der notwendigen Einsparungen in der ORF-Information", heißt es vom Sender.
Ganz verschwinden soll die Marke allerdings nicht. 2027 ist eine Rückkehr in völlig neuer Form geplant. Statt täglich soll es nur noch zehn bis zwölf Ausgaben pro Jahr geben. Diese werden dafür rund 50 Minuten lang und sollen Magazin, Reportage und Dokumentation miteinander verbinden.
Durch die Umstellung erwartet sich die ORF-Chefredaktion Einsparungen im hohen sechsstelligen Bereich. Was künftig auf dem bisherigen Sendeplatz laufen wird, ist noch offen.
Auch hinter der langfristigen Zukunft der "Millionenshow" steht weiterhin ein Fragezeichen. Die beliebte Quizsendung ist laut ORF bis Sommer 2027 finanziert.
Wie es danach weitergeht, ist noch nicht entschieden. Die Zukunft der Sendung sei Gegenstand "allgemeiner langfristiger Planungen", so der ORF zum "Kurier". Ein Aus der "Millionenshow" wurde bislang nicht bestätigt.