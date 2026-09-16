i Gottschalk meldet sich zu Wort. Instagram; REUTERS/Wolfgang Rattay Zweite Untersuchung bestätigt "Kleines Wunder": Thomas Gottschalk ist krebsfrei Vor einem Jahr machten Ärzte Thomas Gottschalk kaum Hoffnung. Jetzt ist der Entertainer auch nach der zweiten Kontrolle tumorfrei. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 08:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Jahr lang kreiste für Thomas Gottschalk (76) und seine Frau Karina (64) alles um eine bange Frage: Schaffen wir das? Der beliebte TV-Moderator hatte Ende 2025 seine Diagnose öffentlich gemacht: ein epitheloides Angiosarkom, eine seltene und aggressive Krebsart.

Der "Wetten, dass..?"-Moderator durchlief zwei große Operationen, die jeweils sechs und sieben Stunden dauerten, sowie 33 Bestrahlungen und eine dreiwöchige Reha. Seine Frau Karina war während der gesamten Zeit an seiner Seite.

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Wie die BILD meldet, ist Gottschalk nach einer erneuten Kontrolle weiterhin krebsfrei. Bereits im Juli hatte eine PET-Untersuchung ergeben, dass keine Krebszellen mehr in seinem Körper nachweisbar sind. Nun bestätigte eine zweite Kontrolle dieses Ergebnis.

Das Paar spricht von einem Wunder

Die Ärzte hatten dem Entertainer damals kaum Hoffnung gemacht. Umso erleichterter zeigt sich das Paar jetzt. Seine Ehefrau bezeichnet die Entwicklung als "kleines Wunder". Das Paar möchte sich nun auf "die schönen Dinge" konzentrieren.

Gottschalk erhält eine spezielle Impfung, die ursprünglich für Kinder entwickelt wurde und ihn vor einem Rückfall schützen soll.