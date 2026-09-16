i Tom Cruise völlig verändert – dieser Anblick überrascht Reuters; YouTube Video aufgetaucht Völlig verändert – was ist mit Tom Cruise passiert? Der Hollywood-Star zeigt sich mit weißen Haaren und dickem Bauch. Für seinen neuen Film "Digger" schlüpft Cruise in eine ungewohnte Rolle. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tom Cruise überrascht seine Fans mit einem völlig neuen Look. Der 64-Jährige ist plötzlich kaum wiederzuerkennen – statt seines gewohnten Action-Held-Images präsentiert er sich nun mit weißen Haaren und einem dicken Bauch.

Der Grund für die radikale Veränderung: eine neue Filmrolle. In der schwarzen Komödie "Digger" spielt der Megastar einen schrägen, übergewichtigen Unternehmer – ein krasser Gegensatz zu seinen bisherigen Rollen.

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Cruise hat für diese Rolle eine starke Typveränderung hingelegt. Statt wie gewohnt als durchtrainierter Action-Held zeigt er sich nun in einem völlig anderen Licht.

Neuer Film mit ungewohntem Look

Die Bilder und Videos vom Set stammen von Instagram sowie Warner Bros. und Legendary Pictures. Die Fans zeigen sich überrascht von der krassen Verwandlung des Hollywood-Stars.

Es ist nicht das erste Mal, dass Cruise sich für eine Rolle körperlich verändert – doch diese Transformation dürfte eine der auffälligsten seiner Karriere sein.