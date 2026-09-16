i Ben Saunders ist tot. "The Voice of Holland" Sänger wurde nur 43 Jahre alt In See gefunden! Erster "The Voice"-Sieger ist tot Ben Saunders wurde als erster "The Voice"-Sieger zum Star. Nun ist der niederländische Sänger völlig überraschend mit 43 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 12:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Castingshow-Sieger Ben Saunders ist tot. Der niederländische Sänger und erste Gewinner von "The Voice of Holland" wurde nur 43 Jahre alt. Am Dienstag wurde seine Leiche in den Rijkerswoerdse Plassen bei Arnhem entdeckt, nachdem Zeugen einen Mann ins Wasser gehen sahen.

Laut niederländischen Medien waren unter anderem Taucher, Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei schließt ein Verbrechen bislang aus, die Todesursache ist noch nicht bekannt.

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Bruder meldet sich

Sein Bruder Dean Saunders (45) bestätigte den Tod am Mittwoch auf Instagram: "Mein lieber kleiner Bruder ist heute gestorben. Ich habe noch nie einen solchen Schmerz gespürt wie jetzt. Was für ein schrecklicher Tag für uns alle. Wir müssen lernen, damit zu leben, und ich hoffe, dass man respektvoll damit umgeht."

Ben gewann 2010 die erste Staffel von "The Voice of Holland" und war damit der erste Sieger der erfolgreichen Castingshow weltweit. Er landete anschließend mit "Kill For A Broken Heart" sowie seinem Album "You Thought You Knew Me By Now" auf Platz eins. Später führte er ein Tattoo-Studio in Arnhem.

Er hinterlässt seine Verlobte Janita und drei Kinder. Unter anderem der frühere "The Voice"-Coach Marco Borsato (59) schrieb auf Instagram: "Lieber, besonderer Mensch, mein Herz weint. Ich kann keine Worte für die Leere finden, die du hinterlässt."