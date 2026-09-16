i Er kommt nicht zum Date – dann startet Bahar ihre Rache Joyn "Schäm dich" Blind Date kommt nicht – Wienerin rächt sich am Tesla Beauty-Influencerin Bahar will sich auf ein Blind Date einlassen. Doch als der Mann nicht auftaucht, kennt die Wienerin kein Pardon. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich will Bahar in der ATV-Show "Fast reich und schön" ihrem Liebesleben neuen Schwung verpassen. Die Wienerin ist Single und lässt sich deshalb von ihrer Freundin Aline zu einem Blind Date überreden. "Ich vertraue jetzt mal meiner Freundin", sagt sie vor dem Treffen nervös.

Bei der Männerwahl hat die Beauty-Influencerin allerdings klare Vorstellungen. Einen bestimmten Typ habe sie zwar nicht, Hauptsache nicht ein "dunkler Typ", erklärt sie. Einen Araber, Perser oder Türken wolle sie nicht daten. Bahar, die selbst türkische Wurzeln hat, meint dazu: "Ich bin halt selber eine, aber Geschmäcker sind halt anders."

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Freundin verschweigt pikantes Detail

Ausgerechnet hier könnte es beim Blind Date bereits schwierig werden. Denn Aline verrät ihrer Freundin zunächst nur wenig über den unbekannten Mann. Dann lässt sie doch ein entscheidendes Detail fallen: "Er ist Perser. Er wird dir sicher gefallen. Er hat Geld, er hat ein Auto."

Besonders beruhigend ist auch die Geschichte ihres Kennenlernens nicht. Aline hat den Mann nämlich beim Feiern getroffen. "Ich war angetrunken", lacht die Blondine.

Trotz ihrer Zweifel lässt sich Bahar auf das Abenteuer ein. Vor dem großen Treffen geht es erst einmal shoppen – schließlich soll für das Date das passende Outfit her. Doch die ganze Mühe ist umsonst.

Blind Date taucht einfach nicht auf

Der Unbekannte lässt die Wienerin sitzen und erscheint überhaupt nicht zum vereinbarten Treffen. Für Bahar offenbar eine völlig neue Erfahrung. "Mich hat noch nie ein Mann stehen lassen", schimpft sie. Nach der Abfuhr bekommt sie schließlich das Profil ihres geplatzten Dates zu sehen – und fasst einen folgenschweren Entschluss. "So was lass ich mir nicht gefallen", kündigt sie an.

Praktischerweise hat der Mann kurz zuvor seinen Standort in seiner Instagram-Story öffentlich gemacht. Bahar schnappt sich roten Lippenstift und eine Papierrolle und macht sich auf die Suche nach seinem Auto.

Rache-Aktion an seinem Tesla

Tatsächlich findet sie den Tesla des Mannes. Dann legt die Influencerin los: Mit Lippenstift schreibt sie unter anderem "Arschloch", "Penner" und "Schäm dich" auf die Scheiben und bewirft den Wagen zusätzlich mit Servietten.

"Ich glaub, das ist eindeutig genug", zeigt sich Bahar mit ihrer Aktion zufrieden. Damit der Besitzer auch ganz genau weiß, von wem die Botschaft stammt, hinterlässt sie sogar noch eine persönliche Signatur: "LG Bahar".