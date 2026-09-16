i Iris Klein entschied sich bereits vor wenigen Monaten für XXL-Brüste. instagram/iris_klein_mama_ Mit 22 Jahre jüngerem Freund Alles wieder aus? Iris Katzenberger löscht Pärchenfotos Erst vor wenigen Wochen zeigte Iris Katzenberger stolz ihren neuen Freund. Jetzt ist das gemeinsame Foto plötzlich verschwunden. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade erst schien Iris Katzenberger frisch verliebt. Nach der Trennung von Stefan Braun lernte die 59-Jährige bei einem Weinfest einen neuen Mann kennen und machte ihre Beziehung wenig später öffentlich.

Auf Instagram veröffentlichte der Reality-Star ein professionelles Pärchenfoto und widmete seinem neuen Partner dazu eine emotionale Liebeserklärung. Doch wer heute auf ihrem Profil danach sucht, findet nichts mehr: Der gemeinsame Beitrag wurde gelöscht.

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Nur das Pärchenfoto ist weg

Besonders auffällig: Einzelbilder aus demselben Fotoshooting sind weiterhin auf Iris' Instagram-Profil zu sehen. Nur die gemeinsame Aufnahme mit ihrem Freund ist verschwunden.

Warum Iris ausgerechnet dieses Foto entfernt hat, ist nicht bekannt. Auch zu möglichen Problemen in ihrer noch jungen Beziehung hat sie sich bislang nicht geäußert.

Für zusätzliches Rätselraten sorgt eine Nachricht, die Iris nach ihrem Aufenthalt in New York veröffentlichte. Gemeinsam mit Tochter Daniela Katzenberger (39) und Enkelin Sophia war sie dort während der Fashion Week über den Laufsteg gelaufen. Kurz vor ihrer Heimreise schrieb sie jedoch nachdenklich: "Heute fliegen wir nach Hause und ich muss meinen Kopf neu sortieren und zur Ruhe kommen …"

Ihr Neuer ist 22 Jahre jünger

Ihre neue Liebe hatte erst vor wenigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Iris' Freund ist 37 Jahre alt und damit 22 Jahre jünger als sie. Für die 59-Jährige war der Altersunterschied allerdings kein Problem.

Viel mehr wollte sie über ihren Partner nicht verraten. Sein Name blieb geheim, da er sich aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Das inzwischen gelöschte Pärchenfoto war deshalb einer der wenigen öffentlichen Einblicke in die Beziehung.