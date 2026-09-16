i Steven Tyler wartet auf seinen Prozess. REUTERS/Mario Anzuoni Beziehung mit 16-Jähriger Prozess gegen Steven Tyler – Richterin gibt Fall ab Richterin Patricia A. Young zieht sich aus dem Verfahren gegen Steven Tyler zurück. Nun muss kurz vor dem Prozess ein neuer Richter ran. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz vor dem geplanten Prozess gegen "Aerosmith"-Frontman Steven Tyler gibt es einen Wechsel auf der Richterbank. Zwei Wochen vor Beginn erklärte sich Patricia A. Young in dem Zivilverfahren für befangen und wird den Fall nicht weiterführen.

Warum sie sich zurückzieht, ist laut den Gerichtsunterlagen, die "People" vorliegen, nicht bekannt. Nicht alle beteiligten Parteien hatten einer Fortsetzung unter Young zugestimmt.

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Tyler steht offen zu Beziehung mit 16-Jähriger

Wie es weitergeht, soll am Freitag, 18. September, vor Richter Lawrence Riff in Los Angeles geklärt werden. Der Jury-Prozess ist derzeit für den 28. September angesetzt.

Klägerin Julia Misley wirft Tyler unter anderem vor, ihr in den 1970er-Jahren als Teenagerin sexuelles Leid zugefügt zu haben. Laut ihrer Darstellung führten die beiden eine Beziehung, waren sogar verlobt und erwarteten ein gemeinsames Kind, als sie noch nicht volljährig war.

Von ihren ursprünglichen Ansprüchen blieb nach einer Entscheidung im April nur ein Klagepunkt übrig. Dieser bezieht sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 1974, bei dem Misley nach eigenen Angaben 16 Jahre alt war und Tyler ihr vorsätzlich seelisches Leid zugefügt haben soll.

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Tyler weist die Vorwürfe zurück. Laut Gerichtseingaben soll er argumentiert haben, er sei damals der gesetzliche Vormund von Misley gewesen und sie habe der sexuellen Beziehung zugestimmt.

Dass er in den 1970er-Jahren eine sexuelle Beziehung mit einer 16-Jährigen hatte, beschreibt der Musiker selbst in seinen 2011 erschienenen Memoiren "Does the Noise in My Head Bother You?" – den Namen des Mädchens nennt er darin nicht.

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Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

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Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Sein Anwalt David Long-Daniels sprach damals gegenüber "People" von einem Erfolg und erklärte, 99,9 Prozent der Ansprüche seien abgewiesen worden. Eine weitere Klage wegen eines angeblichen Übergriffs auf eine Jugendliche aus dem Jahr 1975 wurde im Februar in New York wegen verspäteter Einreichung abgewiesen.