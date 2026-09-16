Was läuft da zwischen Sandra Bullock und John Travolta?

Sandra Bullocks Partner Bryan Randall starb 2023 an ALS. Im Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" erzählte die Hollywood-Ikone, dass ihre 13-jährige Tochter Laila sie inzwischen zum Dating animiere: "Sie sagte, ich müsse mich verabreden, aber nur mit jemandem, bei dem sie Sachen bekommen kann."
Bullock habe daraufhin gefragt: "Was? Einen Rapper? Einen Basketballspieler? Das sind die Voraussetzungen?" Ihre Tochter habe mit "Ja" geantwortet. Laut "Heat" soll Bullock nun ausgerechnet Interesse an John Travolta zu haben.
Laut "Heat" könnte sich mit Travolta etwas anbandeln und auch er dürfte angetan sein. Travolta verlor zudem 2020 seine Ehefrau Kelly Preston an Brustkrebs und hat damit einen ähnlichen tragischen Verlust hinter sich, wie die "Speed"-Darstellerin. Die beiden sind seit Jahren befreundet und teilen unter anderem einen engen Kontakt mit Nicole Kidman.
Eine Quelle des Promi-Magazins erklärt, dass die "Zauberhafte Schwestern"-Kollegin begeistert von der Idee wäre, Bullock und Travolta zu verkuppeln: "Nicole würde es lieben, wenn Sandy und John eine Beziehung eingehen würden. Beide sind enge Freunde von ihr, und sie hat sich auf beide verlassen, wenn es in ihrem Leben schwierig wurde – insbesondere in letzter Zeit nach ihrer Trennung von Keith [Urban]."
Auch beruflich könnte sich eine Verbindung ergeben: Travolta soll sich wieder stärker für romantische Komödien begeistern und hier nach Rollen suchen – Bullock wäre dabei offenbar eine Wunschpartnerin für einen nächsten Film.
"Leute aus seinem Team versuchen, ihn mit Sandra zusammenzubringen", heißt es laut "Heat" weiter. Ihre gemeinsamen Freunde sollen ebenfalls fleißig nach möglichen Dates Ausschau halten. Für Bullock zählen dabei laut dem Bericht weniger Status und Bekanntheit, sondern Humor, Bodenständigkeit und ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern Laila und Louis.