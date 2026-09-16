i Dakota Johnson heimlich mit MGK bei Taylor Swift erwischt. Reuters; Instagram Neue Hollywood-Romanze? Nach Megan Fox! MGK angelt sich nächste Schönheit Machine Gun Kelly wurde mit Schauspielerin Dakota Johnson in New York gesichtet. Ihr gemeinsamer Auftritt sorgt jetzt für Dating-Gerüchte. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seiner Trennung von Megan Fox sorgt Machine Gun Kelly schon wieder für Schlagzeilen. Der 36-jährige Rapper wurde gemeinsam mit Schauspielerin Dakota Johnson in New York City fotografiert.

Die beiden stiegen aus einem schwarzen SUV und betraten anschließend ein Apartment im Stadtteil Tribeca.

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Das Pikante daran: Die Wohnung gehört Sängerin Taylor Swift, die zu diesem Zeitpunkt selbst gar nicht in der Stadt gewesen sein soll. Was Dakota und MGK dort vorhatten, ist bislang unbekannt.

Wie TMZ-Fotos zeigen, sollen sich die beiden erst im Juli 2026 bei Taylor Swifts Hochzeit mit Travis Kelce im Madison Square Garden kennengelernt haben. Bestätigt ist eine Beziehung zwischen den beiden allerdings nicht – weder Dakota noch MGK haben sich öffentlich zu den Gerüchten geäußert.

Beide frisch aus Trennungen

Für Dakota Johnson wäre es bereits die dritte Liaison seit dem Ende ihrer über achtjährigen Beziehung mit Coldplay-Sänger Chris Martin im Juni 2025. Zuletzt war sie mit Musiker Tucker Pillsbury zusammen, ehe auch diese Beziehung vor wenigen Wochen endete.

Auch Machine Gun Kelly kommt aus einer öffentlichen Trennung: Im November 2024 ging seine turbulente Beziehung mit Megan Fox zu Ende. Die beiden haben gemeinsam Tochter Saga Blade, die im März 2025 zur Welt kam.

Über Beziehungen äußerte sich Dakota gegenüber der Los Angeles Times zuletzt ungewöhnlich offen: "Warum ist Scheidung schlecht? Warum müssen Menschen heiraten, in einem bestimmten Alter oder nur einmal? Warum? Es spielt keine Rolle."