i Jannik Kontalis und Bill Kaulitz treffen sich scheinbar noch immer regelmäßig. RTL; Reuters Kontalis schwärmt von Kaulitz "Wir lieben uns" – Jannik packt auf RTL über Bill aus Jannik Kontalis spricht bei "Love Island VIP" wieder über Bill Kaulitz – und verrät, wie es nach ihrem monatelangen Flirt weiterging. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Monaten wird über den Flirt von Jannik Kontalis und Bill Kaulitz diskutiert. Zuletzt waren die beiden sogar in Bills Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" beim Turteln zu sehen. Danach kippte die Stimmung: Jannik wurde von Fans vorgeworfen, den "Tokio Hotel"-Star nur für Aufmerksamkeit zu daten.

Er wehrte sich in einem ausführlichen Statement und erklärte, die beiden würden sich einfach mögen und gemeinsam Spaß haben – was zwischen ihnen passiert, gehe schlussendlich nur sie etwas an. Außerdem machte er deutlich, dass Bill mehrere Leute gleichzeitig daten würde. Deshalb sei es aus seiner Sicht nicht fair, nur ihm zu unterstellen, keine ernsthaften Absichten zu haben.

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"Du hast keine Chance"

Bei "Love Island VIP" spricht Jannik nun erneut öffentlich über Bill und ihre Liebelei scheint trotz der Teilnahme an der Datingshow nicht ganz vorbei. Auf die Frage, ob er noch verliebt sei, sagt er zwar "Verliebt ist glaube ich zu viel gesagt", räumt aber ein: "Bill weiß halt einfach, wie er es macht [...] Du hast keine Chance."

Kaulitz könne laut Jannik jeden um den Finger wickeln – mit ihm habe er auch zum ersten Mal romantische Erfahrungen mit einem Mann gemacht, erzählt er offen im TV. Mit einem Grinsen im Gesicht kommt er dabei dann doch ziemlich ins Schwärmen: "Nicht verliebt, aber wir lieben uns."

Erst vor drei Wochen hätten sie sich in Berlin getroffen, geküsst hätten sie sich ebenfalls wieder. Für eine Beziehung würde es trotzdem nicht reichen: "Wir hatten viel Spaß miteinander, haben aber auch gemerkt, dass eine gemeinsame Zukunft wahrscheinlich schwierig wird." Kontakt bestehe weiterhin regelmäßig: "Ich will einfach nicht, dass er aus meinem Leben verschwindet."

Oder doch nicht Bill...

Gleichzeitig könnte auf der TV-Insel wiederum eine neue Frau interessant für Kontalis werden: Wie "Bild" berichtet, soll es zwischen Jannik und Eva Benetatou knistern. "Der Jannik ist zu 100 Prozent mein Favorit", schwärmt sie.

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Dabei hatte Eva zuvor noch erklärt: "Wenn jemand ständig von A nach B tingelt und selbst nicht weiß, wo er hinwill, gibt mir das keine Sicherheit. Zukunftspläne sind wichtig." Auf Bildern der ersten Folgen kommen sie sich aber schon sehr nahe.